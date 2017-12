Momentul pe care Monica Bîrlădeanu nu o să-l uite niciodată. „Mi s-a părut că plătesc cel mai mare preț pentru o minciună”

Monica Bîrlădeanu și-a amintit de un moment din viața sa când o minciună pe care a spus-o a costat-o extrem de scump.

Monica Bîrlădeanu, care a dezvăluit că ține o cură drastică de slăbit, este una dintre cele mai seducătpoare vedete din România.

Fost model și actriță, Monica Bîrlădeanu, care a afirmat că nu s-ar mai muta înapoi în România, trăiește de mulți ani în America.

Vedeta și-a amintit, într-un interviu pe care l-a acordat pentru adevarul.ro, de un moment în care a mințit, pe vremea când era copil, dar acest lucru a costat-o enorm de mult, ajungând să fie operată, deși nu oo durea nimic.

„Într-o dimineaţă, când îmi verificam cărţile şi caietele înainte să le pun în ghiozdan, mi-am dat seama că nu îmi făcusem tema la matematică. Un dezastru! N-aveam nici timp s-o rezolv imediat, pentru că, după o scurtă evaluare, părea o temă mai complexă. M-am dus la mama cu următoarea minciună: i-am spus că mă doare foarte tare burta şi că aş vrea să mă întind puţin. Eu speram că mama va trece cu vederea şi va pleca la serviciu, apoi eu o să-mi fac liniştită tema şi mă voi duce la şcoală mai târziu. Doar că mama, ştiind că eu nu eram un copil plângăcios şi nici bolnăvicios, şi-a dat seama că se întâmplă ceva foarte serios. A sunat la şcoală – ea fiind educatoare – să anunţe că nu poate să ajungă, apoi l-a sunat pe tata, care a venit de urgenţă de la serviciu. Ai mei erau destul de îngrijoraţi şi pentru că fratele meu mai mare făcuse hepatită în urmă cu câţiva ani şi se temeau să nu păţesc la fel.

Dar mie abia acum mi se făcea rău, gândindu-mă că ei ar putea descoperi minciuna. M-au luat din pat şi am mers la spitalul de copii „Sfânta Maria“. Cred că atunci am avut primul atac de panică, pentru că eram convinsă că la spital o să se descopere că eu nu sunt deloc bolnavă. Totul se prăbuşea în jurul meu. Doctorul Pandele a început să mă consulte: „Aici te doare? Aici? Dar aici?“, iar eu, după ce mi-am dat seama că am spus de prea multe ori „Nu“, am crezut că ar fi bine să spun şi un „Da“. Moment în care l-am auzit pe doctor cum a cerut să-mi facă fişă se internare şi m-a băgat în operaţie.

Eram amuţită din cauza panicii înfiorătoare, cred, şi nu am putut decât să-mi accept soarta: medicii mi-au făcut spălături, m-au băgat în operaţie, unde mi-au făcut epidurală şi m-au operat de apendicită. Or, pentru un copil de 11 ani să fie treaz în operaţie e o experienţă groaznică. Doctorul nici nu i-a mai spus mamei că nu a descoperit niciun fel de problemă când m-a operat. Probabil, pe atunci, astfel de intervenţii aşa se întâmplau – te analizau ochiometric, te deschideau şi vedeau ei după-aia ce e de făcut. Mi s-a părut atunci că plătesc cel mai mare preţ pentru o minciună”, a declarat Monica Bîrlădeanu.

Ea a explicat și cum a reacționat mama sa, când a aflat, peste ani, despre adevărata situație.

„I-am spus, dar târziu, la 33 de ani, într-o reuniune de familie. Mama cu un ochi râdea şi cu altul plângea, pentru că se gândea oare ce fel de părinte era în ochii mei dacă mie mi-a fost ruşine să-i spun că nu-mi făcusem o temă. Pe de altă parte, ne amuzam cu toţii de cât de departe am putut să merg ţinând minciuna în mine. M-am gândit că, dacă aş avea un copil, cu siguranţă i-aş spune toată păţania asta, ca să aibă încredere în mine că poate să-mi spună orice!”, a comentat Monica Bîrlădeanu.