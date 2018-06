Momentul pe care Ozana Barabancea nu are cum să-l uite. “Avea cordonul de trei ori înfășurat pe gât”

Artista lirică Ozana barabancea a mărturisit că a avut mari probleme atunci când a adus-o pe lume pe fiica sa, Gloria.

La emisiunea Agenția VIP, de la Antena Stars, Ozana Barabancea a explicat că medicul care s-a ocupat de ea i-a spus că și-a salvat fiica născând înainte de termen.



„Din prima secundă am iubit-o…mi-a fost foarte greu. Cu toate greutățile vieții, cu toate impedimentele, cu toate răzvrătirile, am dus sarcina până la sfârșit. Cu două săptămâni înainte de termen am născut-o și avea cordonul de trei ori înfășurat pe gât.

Medicul m-a felicitat, mi-a zis că e ok că am născut-o mai devreme, că am salvat-o. Eu o văd orice pe viitor, pentru că orice ar îmbrățișa, o susțin”, a povestit Ozana Barabancea.

