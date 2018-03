Monica Anghel, despre trecerea anilor. “Îmi asum și vârsta și defectele pe care le am”

Interpreta de muzică ușoară Monica Anghel a afirmat că nu se teme de trecerea anilor și că își asumă atât vârsta pe care o are, cât și defectele.

Monica Anghel, în vârstă de 46 de ani, este considerată posesoarea uneia dintre cele mai bune voci feminine din industria muzicală din țara noastră.

De-a lungul anilor, vedeta a impresionat cu talentul ei și a câștigat numeroase premii naționale și internaționale.

Monica Anghel, care a suferit o intervenție la coloană, a vorbit despre cum percepe ea trecerea anilor într-un interviu pentru life.ro.

“Fac parte dintre cei care, zic eu, îmbătrânesc frumos. Pentru că-mi asum şi vârsta şi defectele pe care le am. Începând de la aspectul fizic care nu a fost niciodată vreun atu. Nici ca om nu sunt ok întotdeauna… Că mai am şi eu zile când sunt dificilă, ursuză, ca omu’, nah… Dar sunt un om care nu se abate de la principiile sale. Sunt un om ok pentru că îmi asum vârsta.

Eu, când aveam vreo 20 de ani, am întrebat-o pe mama unde sunt locurile noastre de veci. Când aveam 30 m-am gândit să-mi construiesc o cabină de duş cu un prag mic, cu un scăunel de cărămidă, pentru că, înaintând în vârstă nu mai poţi să treci peretele unei căzi…”, a declarat Monica Anghel, care a slăbit peste 25 de kilograme în ultima perioadă de timp.

Întrebată dacă îi este frică de ceva, Monica Anghel a răspuns:

“Nu. Te gîndeai că să spun că mi-e frică de Dumnezeu? Nu mi-e frică de El. Cine se teme de Dumnezeu, înseamnă că are o problemă, înseamnă că viaţa lui este greşită! Dar dacă tu faci lucrurile corect nu are de ce să-ţi fie frică de Dumnezeu, trebuie doar să fii conştient că El te iubeşte”.