Motivele care o duc pe Daniela Crudu la disperare. „Am început să plâng de nervi. Cedez nervos repede”

Într-un interviu pe care l-a acordat pentru postul de televiziune Antena Stars, Daniela Crudu și-a deschis sufletul și a vorbit despre momentele în care o apucă plânsul.



„Nu plâng din dragoste, plâng de nervi, plâng din alte motive. Imediat, da. Dacă, de exemplu, sunt cu mașina undeva, nu mai știu unde am parcat-o. Am căutat-o o dată o oră și am început să plâng de nervi că nu îmi mai găseam mașina, nu mai știam unde am parcat-o. Am din astea.

Sunt sensibilă, pe prosatii. cedez nervos, imediat mă enervez, cedez nervos și mă apucă plânsul. Așa din dragoste n-am mai plâns de mult.

Supărată nu am de ce să fiu, că nu am probleme de sănătate, Doamne ferește. Că nu sunt eu împlinită în viața sentimentală… am încercat să nu mai fac din asta un scop. Într-un timp devenise așa o obsesie.

îmi doresc un copil, nu nepărat să mă mărit, dar îmi doresc un copil. Viața mea acum e… fac ce vreau eu. Nu mai am program fix, stabilit. la un moment dat o să mă opresc și eu, când o să întâlnesc pe cineva care o să mă liniștească. până atunci, n-am obligații, nu sunt măritată, n-am copii, n-am familie, n-am rate la bancă, de ce să nu mă distrez? Aș vrea pe cineva care să aibă și el un program, să nu stea tot timpul pe capul meu. Mă interesează să îmi trăiesc viața că o viață am.

Deocamdată mi-e frică să mai acord încredere totală unui băiat. iar responsabilitate. Mă plictisesc foarte repede de cineva. Trebuie să fie super activ. O să vină când o să vină. Nu prea aș vrea să mă căsătoresc, nu acum. O căsnicie e o responsabilitate prea mare”, a declarat Daniela Crudu.

