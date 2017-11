Motivul pentru care Brigitte Sfăt și-a făcut tatuaje. „Am scris suferințe pe care le-am avut”

Brigitte Sfăt are diverse tatuaje pe corp și a explicat care a fost motivul pentru care și le-a făcut.

Brigitte Sfăt, care de curând a izbucnit în lacrimi la TV, este partenera de viață a fostului mare campion la tenis Ilie Năstase.

Bruneta, care recent și-a făcut tatuaje în apropierea sânilor, a trecut prin multe experiențe dureroase de-a lungul anilor.

Brigitte Sfăt a explicat că motivul pentru care și-a făcut diverse inscripții pe trup este suferința prin care a trecut.

„Am simțit să fac aceste lucruri. Atunci când sufletul meu nu a mai avut putere să urle, mi-am scris durerea pe corp. Am scris suferințe pe care le-am avut. Primul tatuaj mi l-am făcut când am fost dezamăgită din oamenii din viața mea. Primul tatuaj a fost ”Nu pun nimic în fața lui Dumnezeu”. Primul tatuaj a fost pe coloană. Am pus ceva înaintea lui Dumnezeu și am fost pedepsită.

Problemele au început când Ilie a iubit alte femeie, iar eu m-am trezit pe un pat de spital singură, crezând că am cancer. Aveam 3 tumori în corp și 8 kilograme în plus. Spuneau că îl țin lângă mine cu niște boli care nu existau. Îmi era frică să nu mă trezesc fără păr în cap. Dacă Ilie m-ar fi iubit, m-ar fi prețuit atunci când m-a avut”, a declarat Brigitte Sfăt în cadrul unei emisiuni de televiziune.