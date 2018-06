Motivul pentru care Claudia Pătrășcanu nu a ajuns la o emisiune TV. “6 mașini de pompieri și un elicopter SMURD. Ferească Dumnezeu”

Cântăreața Claudia Pătrășcanu trebuia să fie prezentă joi, 31 mai, la emisiunea pe care Mihai Morar o moderează la Antena Stars.

Artista, însă, nu a mai putut ajunge. A fost blocată în trafic din cauza unui accident, iar ce a văzut a speriat-o foarte tare.

Claudia Pătrășcanu a intrat în direct prin telefon și a explicat ce s-a întâmplat.

“Nu am ajuns la emisiune, am plecat cu două ore înainte de emisiunea voastră, s-a întâmplat un accident grav. Au venit 6 maşini de pompieri şi un elicopter SMURD. Ferească Dumnezeu, voiam să ajung în platou, dar mă gândesc că invitaţia rămâne valabilă. Nu am înaintat deloc, accidentul a avut loc pe autostradă, acum sunt în parcare. Ideea e că nu sunt neserioasă, nu am întârziat niciodată în 19 ani de carieră… Am stat mult şi m-am gândit la accidentul respectiv şi nu mi-a făcut bine”, a declarat vedeta.

INFO

Claudia Pătrășcanu și-a început cariera muzicală în anul 1998 cu trupa Exotic, în care a fost colegă cu Andreea Bănică și Julia Chelaru. În 2001, după ce Andreea Bănică a părăsit trupa pentru a forma grupul Blondy împreună cu Cristina Rus, Claudia Pătrașcanu și Julia Chelaru au format trupa Sexxy, care a existat până în mai 2006. Claudia Pătrășcanu este căsătorită cu Gabi Bădălău. Artista are doi băieți: Gabriel și Nicolas.