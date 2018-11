Motivul pentru care Ilinca Vandici și-a pus silicoane. „Poate dacă eram o femeie normală, nu mă operam”

În cadrul unui interviu pe care l-a acordat pentru click.ro, Ilinca Vandici a oferit detalii despre intervenția pe care a făcut-o la sâni.

„Am o părere foarte bună despre chirurgia estetică. Jos pălăria pentru medicii care văd asta nu ca pe o afacere, ci ca pe o responsabilitate de a face oamenii fericiţi. Niciodată nu m-aş feri să spun că am făcut asta. Am simţit nevoia după naşterea copilului (n.r. de implanturi). Am alăptat, iar bustul nu mai era ca înainte. De unde aveam o mărime şi o fermitate, m-am trezit cu nimic.

Poate dacă eram o femeie normală, nu mă operam, pentru că nu aveam un decolteu dezasturos, însă apărând pe sticlă, purtând tot felul de ţinute, decoltate, transparente, am considerat că trebuie să dau dovadă de respect. Mi-a fost frică înainte să fac operaţia, însă după ce medicul mi-a explicat cum va decurge, m-am relaxat şi totul a decurs bine” a mărturisit Ilinca Vandici.



Vedeta de televiziune a explicat și ce anume face pentru a avea o siluetă impecabilă.

„Nu sunt genul de persoană care să se abţină de la anumite mâncăruri, ba dimpotrivă, mănânc şi dulce, şi mâncăruri grase. Secretul siluetei e că nu mă abţin şi gust din tot ce îmi face plăcere. Nu am fost niciodată grasă şi nu am ţinut dietă. O dietă pe termen scurt va da rezultate pe termen scurt…

… După ce am născut, a fost foarte uşor. Am luat 9 kg în sarcină, din care 4 kg a avut bebe, şi am rămas cu foarte puţine kg pe care le-am dat şi foarte repede jos şi cu ajutorul băieţelului, pentru că un copil te solicită foarte mult. Sportul ar trebui să fie literă de lege. Dacă nu în fiecare zi, măcar de 3 ori pe săptămână. Mănânc multe legume, salate, paste făinoase. Am 52 kg”, a spus ea.

Ilinca Vandici este una dintre cele mai cunoscute vedete TV de la noi din țară. Prezentatoarea de televiziune a devenit mămică pentru prima oară în vara anului trecut, atunci când l-a adus pe lume pe băiețelul ei, Zian. Ilinca Vandici este căsătorită cu Andrei Neacșu.

Citește și: Catedrala Mântuirii Neamului în cifre. Recordurile pe care le deține. E mai înaltă decât Casa Poporului și are cel mai mare clopot din lume