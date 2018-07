Motivul pentru care Manuela Hărăbor merge în vacanță doar în Bulgaria. ” Sunt singurul conducător auto din familie” | FOTO

„Sunt singurul conducător auto din familie și mi-am propus o limită de kilometri, 300-350. Nu pot mai mult. Mi se pare obositor să merg cu avionul, cu bagajele de la cală… Am stat 10 zile în Bulgaria. Am vrut să stau două săptămâni, dar a trebuit să-mi scurtez vacanța. ne cazăm acolo în același loc, într-un apartament de trei camere. Seara ieșim la câte o terasă. Eu îmi încarc bateriile acolo…

Vila e aproape de plajă. De pe una dintre terasele apartamentului vezi marea. În vacanță îmi dau un fel de stop cadru pe orice fac. Începutul de an a fost foarte aglomerat și simțeam nevoia să îmi iau un repaus. O să am proiecte noi, vviața începe la 50 de ani, cel puțin pentru mine…

Am primit niște cadouri minunate. În 20 august încep repetițiile la un spectacol la Teatul Mic, în toamnă voi filma pentru un regizor care a emigrat în anii ’70. la sfârșit de an o să am un proiect la Teatrul Metropolis…

Eu n-am intrat în panică niciodată. Eu cred că lucrurile trebuie să se întâmple atunci când trebuie să se întâmple. Am avut răbdare. Nimic nu se întâmplă fără voia lui Dumnezeu. probabil am câștigat și eu puțină experiență, prea eram copil”, a declarat Manuela Hărăbor la emisiunea Vorbește lumea, prezentată de Adela Popescu și Cove la Pro TV.

Manuela Hărăbor este o cunoscută actriță din România. A absolvit în 1991 Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale' din București. A debutat la vârsta de 4 ani, în filmul Veronica (1972). Manuela Hărăbor a devenit cunoscută publicului larg cu rolul Siminei, din filmul Pădureanca (1987), acolo unde l-a avut ca partener pe regretatul actor Adrian Pintea. Manuela Hărăbor a fost căsătorită de trei ori și are un băiat, Andrei.

