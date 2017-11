Motivul pentru care Simona Gherghe nu a plecat de la Antena 1. Nu mai apare pe micile ecrane de când a născut, dar acum a spus lucrurilor pe nume

Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe a explicat care a fost motivul pentru care nu a plecat de la postul de televiziune Antena 1, acolo unde lucrează de ani de zile.

Simona Gherghe, care a devenit mămică pentru prima oară în luna mai a acestui an, este una dintre cele mai cunoscute moderatoare de televoiziune din România.

Simona Gherghe, care s-a măritat în luna mai cu Răzvan Săndulescu, lucrează de ani de zile la Antena 1, acolo unde a prezentat emisiunea „Acces Direct”.

După ce a devenit mămică, vedeta și-a luat o pauză pentru a-și crește copilul, astfel că nu a mai apărut pe micile ecrane.

Moderatoarea a explicat acum care a fost motivul pentru care nu a plecat niciodată de la postul de televiziune Antena 1, deși au existat colegi care au făcut acest lucru.

„Din 24 de ani de Antena 1, 16 sunt și ai mei. Mulți? Puțini? Aș spune multi, la cât de mobilă e piața asta media. Am rămas, pentru că așa am simțit. Am rămas și când moda era să pleci. Am rămas, pentru că mi-a fost bine. Poate și din loialitate, habar n-am. Dar cel mai important, pentru că n-aveam niciun motiv să plec. Aveam 24 de ani când am ajuns în București, la Antena 1.

Acum, de la înălțimea celor 40, mă gândesc că aici mi-am făcut cei mai buni prieteni. Prieteni de-ăia pe viață. Unii au plecat, asta nu ne-a împiedicat să devenim, de exemplu, rude :) Dar Antena 1 ne-a adus împreună. Azi n-o să fiu alături de colegii mei, pe post.

Sunt cu Ana, acasă, iar într-o zi o să-i povestesc despre toate minunile, nebuniile, greșelile, emoțiile, temerile, lacrimile și râsetele, zilele și nopțile pe care le-am trăit în ăștia 16 ani. La mulți ani, Antena 1! #antena1 #mereucutine”, a afirmat Simona Gherghe, care a făcut publică, pe o rețea de socializare, o imagine cu ea așa cum arăta în urmă cu 15 ani.