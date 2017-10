Despre unul dintre cei doi fii ai regretatei cântărețe de muzică populară Ileana Ciuculete s-a spus că a vrut să-și pună capăt zilelor. Acesta a explicat cum stă de fapt situația.

Interpreta de muzică populară Ileana Ciuculete a încetat din viață pe 14 martie anul acesta. În urma sa a rmas mama acesteia, soțul Cornel Galeș și cei doi fii, Mugurel și Cristi. Aceștia din urmă au fost implicați într-un imens scandal pe avere cu Cornel Galeș.

Despre Mugurel Sfetcu, unul dintre fiii Ilenei Ciuculete, s-a spus că ar fi încercat să se sinucidă.

Acesta a fost invitat la emisiunea „Agenția VIP”, de la Antena Stars, unde a explicat cum a fost de fapt situația. El a mărturisit că a fost în depresie, dar nici vorbă să încerce să-și pună capăt zilelor.

„E exagerat. Am fost supărat, am fost dezamăgit. Viața e un dar de la Dumnezeu. Am avut căderea după ce am aflat de clauza aia, în 2012. Trebuia să îi dau domnului Galeș 420 de milioane. S-a rezolvat după scandalul televizat. De la aici până la a te sinucide… exclus asta! Eu sunt o persoană foarte puternică și ambițioasă. Eram în depresie. Îmi venea să plâng”, a declarat Mugurel Sfetcu.

„Lângă noi este biserica Sfinții Arhangheli, se construiește o capelă. M-am dus… să ajutăm fiecare cum putem. M-a rugat părintele să depun un pomelnic. L-am trecut și pe Cornel. Toți greșim în viață”, a adăugat el.

Mugurel Sfetcu a dezvăluit că nici până la ora actuală nu știe care este cauza morții mamei lui și că nu a văzut certificatul de deces al acesteia.

„Îmi pare rău pentru că nu am petrecut mai mult timp împreună. Eu sunt convins ca ea a vrut în toți acești 26 de ani. Ultima dată de Crăciun am zis uite, mă, încep să revină lucrurile la normal și la noi… Noi nici la ora actuală nu știm de ce a murit. Nu am văzut certificat de deces”, a comentat fiul Ilenei Ciuculete.