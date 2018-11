I-a murit iubita în incendiul de la Colectiv, iar acum își caută jumătatea la TV. Povestea dramatică a lui Bogdan

La emisiunea „Te iubesc de nu te vezi”, pe care Gabriela Cristea o moderează la postul de televiziune Antena Stars, a fost prezent un tânăr cu o poveste de viață zguduitoare. Este vorba Bogdan, care și-a pierdut iubita în incendiul care s-a produs la clubul Colectiv din București în urmă cu trei ani. De asemenea, a fost și el rănit. Tânărul, care acum își caută jumătatea la show-ul matrimonial, și-a spus povestea tragică la TV.

„A murit în baie, asfixiată cu fum și arsă (n.r. iubita lui). Am avut și eu câteva răni superficiale, am reușit să trec peste, cu greu, am avut și puțină voință, dar nu suficient cât trebuia. De câte ori vorbesc despre asta, mă năpădesc amintirile și încerc să nu mă gândesc, să uit… nu pot să uit și ce este în sufletul meu, pentru că este mai mult de atât.

Eram cu iubita mea de șase ani. Eram super ok, numai că s-a întâmplat ce s-a întâmplat… Apoi am mai avut o relație de jumătate de an cu o fată prezentată de părinții mei. Aș vrea să mă regăsesc și să găsesc și pe cineva…

Am implant de piele pe spate, am stat în spital în jur de 3 luni și un pic, am fost norocos. Dumnezeu mi-a ajutat să ies la timp”, a povestit Bogdan, potrivit spynews.ro.

Moderatoarea Gabriela Cristea a fost profund impresionată de povestea lui Bogdan.

„Îmi aduc aminte că mă uitam la televizor și aveam impresia că mă uit la un film prost, care nu se mai termină niciodată. În mine s-a produs așa o revoltă. S-a spus despre cei care au fost acolo că sunt niște golani care au fost să asculte o muzică pe care nu o înțelegea nimeni, asta m-a revoltat foarte tare”, a spus vedeta.

65 de persoane şi-au pierdut viaţa în urma tragicului eveniment din 30 octombrie 2015, după ce la clubul bucureştean Colectiv, din str. Tăbăcarilor nr. 7, sectorul 4, a izbucnit un incendiu. În club, trupa Goodbye to Gravity susţinea un concert de lansare a unui nou album. Incendiul izbucnit din cauza unor artificii aprinse în timpul concertului s-a extins rapid.

Dintre cele 64 de persoane care și-au pierdut viața, 27 au murit în noaptea tragediei şi 37 ulterior, în spitale din Bucureşti şi din străinătate, printre ei fiind fotografi, artişti, elevi olimpici şi studenţi străini. A 65-a victimă este un tânăr care s-a sinucis, pentru că nu a mai putut suporta gândul că și-a pierdut iubita în incendiu.

