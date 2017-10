A murit jurnalistul Gruia Andronic. Accidentat mortal la 39 de ani

Jurnalistul Gruia Andronic a murit la vârsta de doar 39 de ani. Acesta a fost accidentat mortal marți noapte.

Gruia Andronic a fost considerat cel mai bun jurnalist de radio din Brașov. Acesta a încetat din viață în urma unui accident mortal, potrivit newsbv.ro. Avea doar 39 de ani.

Tragedia a fost descrisă de fosta colegă de la Radio Brașov, Onelia Pescaru.

„Avea 15 ani când a venit prima oară la radio… A venit la “Deschideți-vă sufletele”. Abia îmi luasem și eu zborul în undă în acea vară magică de ‘93. Zicea că se pricepe la ale sufletului. Și că a suferit mult. Că toate fetele din liceu îi caută sfatul. De fapt îi căutau prezenta.

Așa îl am în minte pe Gruia. Adolescent rebel și foarte talentat. Harnic și perfecționist până la manie. Îndrăgostit de Michael Jackson până la ultimul atom, Gruia își găsea în vara aceea o altă mare dragoste: Radio Brașov. I-a fost voce. Și director de programe. A crescut la radio și a fost mereu impecabil pe post. Maturizat prematur de suferința accidentului de la 7 ani în care își pierduse ochiul, Gruia a fost și camaradul de nădejde și șeful “ de gașcă”.

Ne revedeam an de an la întâlnirea pinguinilor Radio Brașov. Și vorbeam și speram că undeva, cândva, vom mai colabora.

A fost printre primii care m-au sunat când mi-au incendiat mașina. Avusese și el probleme cu astfel de ipochimene și mi-a spus ”eu îți doresc mult noroc, că ai nevoie, de la poliție mici șanse, dar nu te fac pe tine niște interlopi..”

Exact la două săptămâni o veste stranie fulgeră în noapte și ne amintește cât de fragili suntem: a murit Gruia… În decembrie făcea 40 de ani. Doi copii minunați și o splendidă soție rămân să-i plângă trecerea meteorică prin lume.

Rămas bun, voce de aur Radio Brașov! Știi cum am zis la ultima întâlnire, în septembrie: Ce Radio Brașov a unit, nimeni să nu despartă!”, a spus aceasta.