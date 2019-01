A murit soţia lui Steve Buscemi. Cauza decesului este încă necunoscută

Jo Andres a devenit cunoscută în New York în anii 80, atunci când a folosit o serie de proiecţii video ca fundal pentru piese de dans. A scris şi a regizat filmul Black and White, în care a jucat fiul ei. Presa din SUA anunţă că Jo Andres a fost înmormântată în oraşul New York.

În anul 2009, actorul Steve Buscemi a fost întrebat care este pentru el cea mai frumoasă operă de artă, iar acesta a oferit un răspuns emoţionant: „Probabil ceva făcut de soţia mea, Jo Andre. Pictează, produce filme, a avut multe realizări', a spus recent Buscemi.

