Daiana Anghel a păstrat scrisoarea trimisă lui Moș Crăciun

O dată cu apropierea sărbătorilor de iarnă, Daianei Anghel i se trezesc cele mai frumoase amintiri. Asta în special pentru că părinții ei au știut cum să facă fiecare Crăciun să fie magic.

„Crăciunul este sărbătoarea mea preferată datorită părinților mei, care au avut grijă să-mi facă fiecare Crăciun special. La mine venea Moș Crăciun și îi ziceam poezii, povești, îi cântam, deși nu sunt chiar talentată din punctul ăsta de vedere. Erau niște pregătiri foarte intense din punct de vedere emoțional pentru mine. Aveam emoții extraordinare! Țin minte că într-un an, de Crăciun, m-am ascuns în baie să-mi repet poeziile, stresată fiind că poate nu dau tot ce e mai bun și poate Moșul nu o să-mi dea toate cadourile”, ne-a spus Daiana.

Fosta prezentatoare TV ne-a mărturisit că păstrează și acum scrisoarea și de câte ori o recitește, se amuză cât de sinceră era cu Moș Crăciun. I se par comice și dorințele pe care le avea la vârsta aceea.

„Am și acum acasă o scrisoare pentru Moș Crăciun. Cred că eram în clasa a V-a, pentru că am zis ceva de teză. Mi-am cerut scuze că am luat 7 sau 8 la teza de la română. Îi spuneam tot: că nu beau lapte atât de des cât ar trebui, că am luat nu știu ce notă, eram foarte sinceră în scrisorile pentru Moș Crăciun și tot acolo mai scriam și ce-mi doream. În clasa a V-a îmi doream un penar cu sertare. L-am primit, din ce îmi aduc aminte. Mai voiam și un trening roz. Nu aveam cereri absurde, erau chestii rezonabile și tocmai de aceea, întotdeauna primeam ceea ce ceream, iar asta mi-a întărit credința în Mos Crăciun. Chiar dacă mulți copii nu mai credeau, eu am crezut până în clasa a VII-a. Sigur că și acum cred în el, dar acum nu-i mai scriu ce să-mi aducă”, ne-a mărturisit Daiana, care păstrează scrisorea ca pe o mare comoară: „Scrisoarea pentru Moșul este una dintre cele mai frumoase amintiri ale mele din copilărie. O țin cu grijă, să n-o rup, să nu o deteriorez”.

VIDEO: Bogdan Sorocan