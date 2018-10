Nadine are amintiri dureroase. „Oamenii mă priveau cu dispreț fiindcă se întâmpla să am păduchi sau râie”

Nadine Voindrouh a avut o viață extrem de grea. În copilărie, vedeta a trecut prin momente cumplite. A ajuns într-un centru de plasament, după care a fost luată în grijă de o mătușă.

Nadine a trăit în sărăcie și a fost nevoită să muncească de mică pentru a putea supraviețui.

„Sărăcia îmi ajunsese la os. Am avut ani de zile în care nu exista săptămână în care să nu mă duc să cer un ou sau o pâine, iar vecinii nici să nu deschidă. Nu-mi permiteam să cumpăr haine, să plătesc biletele la trenuri, pentru a merge în ţară, la festivaluri, şi m-am angajat.

Aveam 13 ani. Am făcut curat în curţile oamenilor, adunam iarba. Pentru a face nişte bani, am fost vânzătoare la metrou. Oamenii mă priveau cu dispreţ fiindcă, deseori, se întâmpla să am păduchi sau râie şi ei să-şi ferească copiii de mine”, a povestit Nadine la emisiunea „Destine ca-n filme”, de la TVR 2, potrivit adevarul.ro.

Nadine, pe numele ei întreg Nadine Voindrouh, s-a făcut remarcată în showbiz-ul din România după ce a partcipat la show-ul Școala Vedetelor. Ulterior, vedeta a prezentat numeroase emisiuni de televiziune. În viața privată, Nadine este căsătorită cu avocatul Dragoș Apostolescu, împreună cu care are un băiețel, Noah.

Citește și: FOTO/ Bucuria fetiței care mergea flămândă la școală: acum are ce pune pe masă. După ce Libertatea a prezentat povestea familiei sale, a sărit în ajutor și Episcopia Hușilor