Narcisa Suciu a trecut prin mari emoții. „Nu mi-a fost ușor, m-a apucat un plâns”

Mutată de mulţi ani în Finlanda, Narcisa Suciu este căsătorită cu Veikko Miettinen. Narcisa Suciu este mămica unei fete foarte reuşite, pe nume Daria.

De curând, fiica binecunoscutei solista s-a mutat de acasă, situație care a emoționat-o extrem de mult pe vedetă. Despre plecarea Dariei și despre iubitul fiicei ei a vorbit narcisa Suciu la emisiunea Agenția VIP, de la postul de televiziune Antena Stars.

„A crescut copilul, are 20 de ani, trebuia să plece de acasă. Ea e pe artă plastică și a început școala de două săptămâni, e în Helsinki. Nu mi-a fost ușor, m-a apucat un plâns, iar bărbatu-meu m-a lăsat așa vreo 10 minute… Nu o sun niciodată, o las să mă sune ea, ea mă sună, mă întrebaă ce fac, unde sunt.

Noi eram cumva siameze, nu ne-am despărțit așa o perioadă mai lungă.

E cu prietenul ei, care e un băiat pe care mama îl aprobă, e un băiat foarte fain, le-am zis că sunt norocoși că s-au găsit la 20 de ani fără dramă, locuiesc împreună, părinții lui o iubesc pe Daria. El acolo locuia, în suburbia Helsinki-ului, la 800 de metri de centru. El are 23 de ani.

Îmi place că totul e pus exact unde trebuie. Am fost la ea acum vreo două luni și jumătate, am stat o noapte și mi-a zis: „Să vă descălțați, că am făcut curățenie toată ziua”', a declarat Narcisa Suciu.

