Nelu Ploieșteanu, la cinci luni de la moartea fiului său. „L-a visat… le dădea pepene să mănânce”

În luna aprilie a acestui an, lăutarul Nelu Ploieșteanu și-a pierdut fiul, Mihăiță. Băiatul a venit pe lume perfect sănătos, dar un vaccin i-a cauzat suferința. De la vârsta de două luni a avut tetrapareză spastică și encefalopatie. Mihăiță se afla în grija fostei soții a lui Nelu Ploieșteanu, Elena.

La cinci luni de la dispariția fiului său, Mihăiță, Nelu Ploieșteanu a făcut declarații dureroase. Acesta a mărturisit că familie îl visează pe băiat, iar el este nelipsit de la mormântul acestuia.

„Eu l-am visat doar o dată. Copiii mei îl visează mereu. Chiar astăzi, fetiţa mea l-a visat că le dădea pepene să mănânce. Fetele mele sunt într-o legătură directă şi divină cu el.

Băiatul are aproape cinci luni de când a murit, niciodată nu am lipsit de acolo (n.r. de la mormântul fiului său). Am făcut un sanctuar. Este cel mai frumos cavou din tot cimitirul. Nu ştiu cum am reuşit să merg mai departe. Cred că Bunul Dumnezeu ne-a ajutat să rezistăm.

Soţia mea spune că nu ştie să mai meargă fără el. Ne este foarte greu. Toţi copiii dorm cu poza lui, dar eu evit să mă uit la poze. Dumnezeu ne-a dat putere”, a declarat Nelu Ploieșteanu în cadrul emisiunii Agenția VIP, de la Antena Stars.

