Nicolai Tand petrece Crăciunul în Maramureș, fiindcă-i maramureșean la vorbă și în suflet și simte nevoia să lase aglomerația și iureșul Capitalei de câte ori are ocazia și să fugă acasă, la Rozavlea. Și acum, de Crăciun, e în locurile natale, unde se bucură în tihnă de viața molcomă de la sat și de tradițiile de sărbători păstrate din vechime.

“Pentru mine, Crăciunul e aproape cel mai frumos moment din an, iar Crăciunul la Razovlea e tot ce mi-aș putea dori. Să mă întorc în locul în care m-am născut și în care am copilărit, asta n-ar nici un preț. Cum ajung aici de sărbători, cum mă năpădesc amintirile, îmi vin în minte clipele în care mergeam cu copiii din sat să colindăm… Acum îmi duc copiii să colinde. E tot ce mi-aș putea dori”, ne-a mărturisit cheful de la Antena Stars.

Nicolai Tand petrece Crăciunul în Maramureș: “Am făcut de toate pentru masa tradițională”



Nicolai nu poate sta mult în Maramureș, deși ar vrea, fiindcă și-a deschis un restaurant în București și e nevoie de el acolo. “Stau doar 4-5 zile. Nu am avut eu timp să tai porcul și să pregătesc totul de la zero, am luat câte ceva de la frate-miu și câte ceva de la o mătușă… Am învățat să și trișez un pic, ca să mă și relaxez și să am timp să văd toți oamenii dragi. Oricum, am făcut de toate pentru masa tradițională de Crăciun, de la piftie la sarmale cu cârnați afumați printre ele, de aromă, friptură la cuptor, chiar și un desert. Tot ce am făcut aici, la Maramu, am făcut cu Monica (soția lui, n.r.). Am făcut curățenie și am implicat în asta și copiii, am făcut pomul, ne-am ocupat de cadouri pentru invitați, pentru că așa-i fain de sărbători, să chemi omul la tine, să-l așezi la masă”, ne-a mai povestit prezentatorul emisiunii “Star Chef”.

Despre Sărbătorile de iarnă petrecute în Maramureș în copilărie spune că sunt de neegalat. “Când eram mic, îmi luam traista, îmbrăcămintea specială și luam satul de la un capăt la altul la colindat. Nu ne opream până nu eram siguri că n-am uitat pe nimeni”, a încheiat Nicolai.

