Nicoleta Nucă, despre intervențiile estetice. Cum vrea să scape de cicatricea de pe față

Cântăreața Nicoleta Nucă este foarte atentă cu imaginea ei și vrea să arate și să se simtă cât mai bine.

Invitată la emisiunea “Răi da’ buni”, prezentată de Mihai Morar la Antena Stars, Nicoleta Nucă a vorbit despre intervențiile estetice și despre modul în care vrea să scape de cicatricea pe care o are pe față.

“Au fost niște intervenții despre care am vorbit. Atât. În rest – sală, mod de viață sănătos. Poate că am mai slăbit puțin. Nu am slăbit dramatic…

Am o cicatrice pe față. Am început o procedură cu laser care, în timp, va nivela această cicatrice. Adevărul este că nu voi putea să scap sută la sută de ea. Este o cicatrice foarte veche, încă de la naștere, de la trei săptămâni de la naștere, pe care am căpătat-o în urma unei probleme medicale.

Am avut momente când m-am simțit complexată de această cicatrice, dar am învățat să o accept. Am învățat că este o parte din mine. Și, dacă pot un pic să o mai corectez o fac. Dacă mi-ar fi spus medicii că nu există nicio rezolvare, aș fi trăit cu ea, pentru că am impresia că e parte din mine și este un semn despre care lumea știe că îmi aparține mie.

Cred că trăim într-o societate în care putem să ne ajutăm foarte mult pe noi înșine. Dacă pot să corectez ceva și să mă simt mai bine cu cea ce am făcut, o voi face. dacă nu, voi învăța să îmi accept defectele și să trăiesc bine mersi”, a mărturisit Nicoleta Nucă.