Nicoleta Nucă vorbește despre relația ei. “Acum trăiesc prima dragoste”

Nicoleta Nucă este îndrăgostită. Artista care s-a făcut remarcată în showbiz-ul românesc după ce a concurat la show-ul X Factor formează un cuplu cu Alex Ursache.

Alex Ursache, pe numele din buletin, este un toboșar cunoscut care a colaborat de-a lungul timpului atât cu Irina Rimes, cât și cu Raluka.

Nicoleta Nucă a făcut declarații despre povestea de dragoste pe care o trăiește într-un interviu pentru revista Unica.

“Cred că acum, la 24 de ani, trăiesc prima dragoste. Până acum doar credeam că iubesc. Am stat și am analizat. Cred că în relațiile anterioare a fost atașament, a fost atracție, a fost obișnuință, dar nu a fost iubire. Simt acum ceva ce nu am mai simțit niciodată. Deci, asta este dragostea!”, a declarat Nicoleta Nucă.



“Eu cred că fiecare relație este o lecție de viață și fiecare relație este mai bună decât cea anterioară. Cred că cel mai dur reproș pe care l-am primit a fost că sunt insensibilă. Este reproșul pe care l-am primit în toate relațiile de până acum”, a mai spus cântăreața.