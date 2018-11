Nicoleta Voica s-a căsătorit religios în mare secret. „Nimeni nu știa”

În luna iunie a acestui an, interpreta de muzică populară Nicoleta Voica s-a căsătorit civil cu Alin Bagiu. Acesta a devenit astfel cel de-al patrulea soț al îndrăgitei artiste. În urmă cu o lună, cei doi s-au cununat și relgios, după cum a dezvăluit artista la emisiunea prezentată de Mihai Morar la Antena Stars.

„Am fost într-o poveste până acum și căsătoria la ofițerul stării civile a fost, dar am făcut și căsătoria religioasă în secret. Am vrut să facem ceva pompos, dar bunica lui Alin s-a îmbolnăvit. Da, trăiește, are 85 de ani. Nimeni nu știa că am făcut nunta religioasă. Toată lumea a fost încântată, petrecerea a fost cu 35 de persoane. Eveniment pentru noi și prietenii noștri. Era un grajd mai vechi, transformat într-o sală de evenimente. Am păstrat și elementele autentice”, a dezvăluit Nicoleta Voica la emisiunea „Răi da’ buni”.

„Toată lumea ne întreabă despre luna de miere. Având în vedere că amândoi am mai avut câteva luni de miere, am zis să avem o viață de miere. Nu ne mai petrecem, am făcut nunta în taină, cu Dumnezeu lângă noi. Am făcut o masă în familie. A fost într-un loc în care oricum nu încăpeam mai mult de opt persoane câte am fost. Au fost nașii și părinții mei”, a spus și Alin Bagiu, partenerul de viață al interpretei de muzică populară.

