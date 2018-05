Noi detalii din mariajul Andreei Tonciu. “Eram mai tare ca Bahmu și Prigoană”

Andreea Tonciu și soțul ei, Daniel Niculescu au fost în centrul atenției la începutul lunii mai, când s-a spus că s-au certat la mare. Despre cei doi s-a spus chiar că ar fi la un pas de divorț, însă lucrurile nu stau nici pe departe așa.

Bruneta a acordat un interviu pentru emisiunea Xtra Night Show, pe care Dan Capatos o moderează la Antena 1, unde a oferit detalii despre căsnicia ei.

“Mă cert cu soţul meu. Eu nu m-am căsătorit acum de doi ani de zile ca să destram această relaţie. Am fost şi eu la mare. Soţul meu a ştiut că plec la mare, a fost şi de acord. Am plecat cu sora mea pentru că ea acum are 18 ani şi îşi dorea să ajungă de 1 mai la mare şi nu are anturaj. Deocamdată este mică şi mama nu prea a lăsat-o să iasă.

Soţul meu a ştiut că m-am dus la mare. Nu a venit după mine la mare. Am plecat sâmbătă şi duminică am fost acasă. Mă cert cu soţul meu, ca orice cuplu, dar nu să ajung la un divorţ, deocamdată nu…

Ne certăm de la lucruri minore. Nu mă ajută la cumpărături. Îi pun masa, se ridică şi nu şi-o strânge. Mă deranjează. Mi-a dat Dumnezeu un băiat opusul meu, dacă era şi el vulcanic îţi dai seama ce era. Eram mai tare ca Bahmu şi ca Prigoană”, a afirmat Andreea Tonciu.

Vedeta, care are o fetiță, a mărturisit că deocamdată nu își mai dorește un copil.

“Deocamdată nu. ce-ar fi să fac pe la 50 de ani? Bombă: Tonciu, gravidă la 50 de ani…”, a mai spus ea.