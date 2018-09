Nutriționistul Mihaela Bilic a ținut cură cu merdenele. „Trebuia să le testez pe toate”

Mihaela Bilic, unul dintre cei mai cunoscuți nutriționiști din România, a explicat, într-un interviu pentru life.ro, că a ținut multe diete, unele foarte ciudate.

Vedeta a mărturisit că printre cele mai neașteptate cure de slăbit pe care le-a ținut se află cura cu merdenele și cura cu înghețatp.

„Da, cum să nu, am inventat cure de slăbire, cum să nu le ţin. Trebuia să le testez pe toate. Am ţinut toate combinaţiile, toate dietele care mai de care mai extreme, cu număr de calorii sau cu aliment unic. Toate invenţiile. Tot ce am auzit, am incercat săvăd ce funcţionează mai bine inclusiv păstrând alimentele care îmi plăceau mie. De exemplu, pe vremuri, îmi plăceau dulciurile şi am ţinut cură de slăbire cu îngheţată Când îmi plăcea patiseria, am inventat cura de slăbire cu merdenele”, a declarat Mihaela Bilic.

„Toate funcţionează. De aici provine mirajul pentru că dacă mănânci supravegheat, de obicei mult mai puţin ca şi cantitate, esti disciplinat, normal că ai rezultate. Problema e că obosesti şi nu poţi face din aceste diete un stil de viaţă pentru că după ce ai văzut că au funcţionat, după ce ai văzut că ai scăzut un număr de kilograme automat subconştientul tinde să iti spună ok, hai că ţi-am făcut acumă moftul, hai să ne întoarcem la o viaţă normală pentru că nu putem să mâncăm pe viaţă nici ingheţată, nici merdenele, nici piept de pui cu salată”, a mai spus ea.

Mihaela Bilic a detaliat și în ce a constat cura cu merdenele:

„O merdenea pe zi şi un lapte bătut. La 5 după-amiaza când mâncam merdeneaua era fericirea pe pământ. E greu însă să îţi ţii organismul în frâu că doar asta primeşte. Este despre disponibilitatea noastră de a ne controla permament. E teribil să îţi reglezi foamea şi să zici aşteaptă-aşteaptă cuminte. Acum nu mai avem autocontrol şi nici fermitate în a avea grijă de noi, ne lăsăm liberi să mâncăm orice-oricând şi apoi ne ducem la nutriţionist să pună biciul pe noi şi apoi iar stăm cuminţi şi apoi iar liber la joacă şi tot aşa”.

