Oana Lis a încins atmosfera în mediul virtual. “Să te mai vedem așa“

Chiar și așa, prietenii virtuali i-au trimis zeci de mesaje acesteia. „Să te mai vedem așa:”, „Wow, frumoasă și sexy! Crăciun fericit! Arăți foarte bine, Oana!”, i-au scris fanii.

Oana Lis a atrecut printr-o perioadă dificilă, însă recunoaște că este o femeie puternică și va face față situației. După ce soțul ei a avut probleme grave de sănătate, Oana s-a accidentat la picior și a fost nevoită să meargă cu ajutorul cârjelor. „Suferă baba la frumusețe. Nu mi-a trecut 100%, sper să nu se uite doctorul, trebuia să stau 7-10 zile în casă, dar am stat 3-4, nu am putut să stau mai mult, a fost ceva groaznic pentru mine. A fost primul meu weekend romantic cu Viorel, în 20 de ani. Stăteam fiecare în camera lui, priveam la un film sau la o emisiune, după care ne vedeam în sufragerie și să ni le povestim. Mi-am dat seama că trebuie să mă bucur de normalitate, pentru că atunci când ești sănătos trebuie să apreciezi la maxim. Mă doare puțin, dar iau antiinflamator, fac recuperare, dar consider că nu e ceva atât de grav și trebuie să mă ridic și să merg. M-am gândit că m-a deocheat cineva, m-a blestemat, pentru că a fost ceva pera absurd, nu am căzut sau altceva’, spunea Oana Lis, în urmă cu ceva timp.

