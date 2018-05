Oana Roman a ajuns pe mâna doctorilor. “M-am dus cu emoții”

Oana Roman și-a anunțat prietenii din mediul virtual că a mers la o clinică privată din Capitală, pentru o intervenție.

Vedeta a mărturisit că a avut emoții, dar totul a decurs cu bine. Oana Roman nu a dezvăluit despre ce intervenție este vorba, explicând doar că este una minim invazivă și non-esetică.

“Astăzi am făcut o mică intervenție minim invaziva, non estetică dar necesară! M-am dus cu emoții, dar totul a decurs perfect! O tăietură mică de tot făcută cu laserul și un mic pansament! Am scăpat ușor și nu m-a durut deloc! Urmează să mai vin la control!”, a menționat Oana Roman.

Oana Roman este una dintre cele mai cunoscute vedete din lumea mondenă din țara noastră. Este fiica fostului premier al României, Petre Roman, și a Mioarei Roman. Este căsătorită cu Marius Elisei, împreună cu care are o fiică, Maria Isabela.