Oana Roman a fost prezentă joi, 22 martie, în redacția Viva, pentru o nouă emisiune live Oana Punct Roman.

Ca în fiecare joi, Oana Roman a abordat la emisiunea live pe care o are la revista Viva cele mai arzătoare teme ale săptămânii.

“Vom avea o emisiune extrem de interesantă, pentru că sunt subiecte importante, și triste, și mai puțin triste. Multe evenimente s-au întâmplat în această săptămână. Începem cu lucruri mai lejere. Roxana Ciuhulescu a rămas însărcinată, atunci când credea că nu i se va mai întâmpola acest lucru. S-a și cununat civil. O felicit, să-i urez sarcină ușoară și căsnicie lungă. A avut o ținută un pic specială, mai retro. Mă bucur pentru ea. iată că după un divorț se pot întâmpla lucruri minunate.

După cum știți cu toții, acum două zile ne-a părăsit Andrei Gheorghe, probabil cel mai bun om de radio din ultimii 25 de ani. Mie una mi-a plăcut foarte mult de el. A fost o personalitate care nu a fost plăcută de toată lumea. Era cinic, corect, inteligent, care spunea lucrurilor pe nume, el ieșea cumva din tipare. El era într-un fel ca mine, pentru că și mie îmi place să spun lucrurilor pe nume, deși acest lucru mi-a adus multe deservicii…

A marcat mass-media românească pentru totdeauna. Mulți dintre cei care fac radio spun că s-au apucat de radio datorită lui. ce mă deranjează legat de moartea lui este ce facem noi românii când cineva pleacă. Apar cioclii de serviciu, care stau la pândă la locul unde a avut loc tragedia. Au apărut poze cu corpul său când a fost scos din casă. Fata lui a fost obligată să ceară acelui site să scoată pozele. Slavă Domnului că familia a făcut astfel încât trupul lui său nu fie expus. Mie mi se pare extraordinar că au decis să nu depună trupul nicăieri și să-i respecte dorința de a fi incinerat, nu înmormântat. Andrei Gheorghe spunea de curând că el propune progresul ca unică alternativă. faptul că a promovat ideea progresului se vede și după moartea sa. Prin faptul că nu a dorit să fie expus după moarte, să nu fie înmormântat. Niște preoți au spus că niciun preot nu va fi prezent, pentru că biserica refuză această metodă. Mi se pare îngrozitor că avem aceste canoane. Eu cred că aceste dogme vin de la oameni, nu de la Iisus. Sunt extrem de dăunătoare. Alți creștini recunosc acest tip de ceremonie. Eu cred în Dumnezeu și Iisus hristos, mai puțin în dogme.

S-a discutat foarte mult despre ce a spus Marina Almășan, că i-a propus lui Andrei Gheorghe să fie prezentator alături de ea și cum a fost refuzat. Astfel de explicații, afirmații, legate de niște negocieri pentru o emisiune e o greșeală. Nu avea dreptul să facă aceste afirmații publice, pentriu a-și face un titlu de glorie. TVR nu a ieșit cu o poziție oficială. Dan Manoliu mi-a dat dreptate. marina Almășan a greșit grav, fără acordul lui Andrei Gheorghe și fără acordul TVR. Este un angajat al TVR și trebuie să respecte niște reguli. Mi se pare foarte urât că Andrei Gheorghe nu mai avea loc în mass-media. În ateleviziuni primează compromisurile, deciziile siubiective. Dacă vrei să reziști, trebuie să faci compromisuri. Și Andrei Gheorghe nu făcea compromisuri. Trebuie să faci orice ca să facă audiență, nu ești prea iubit dacă ai personalitate și consideri că nu trebuie să te vinzi nimănui.

Cred că acest lucru l-a afectat. dacă ne uităm în toate afirmațiile pe care el le spunea, afirma că iubea libertatea. Cred că acest lucru l-a costat foarte mult. Omul acesta a marcat toți acești ani de la Revoluție încoace.

O să povestesc singura amintire personală pe care o am cu el. Modera o emisiune la Antena 1. Mă invită, mă duc senină, știind că mă duc să discut cu un om inteligent, superior. primele lucruri pe care mi le-a spus a fost că sunt fata lui Petre Roman și că umblu cu un stripper, Cornel Păsat, care numai stripper nu era. M-am apărat. Cred că asta a vrut, să scoată de la mine niște lucruri frumoase. este o amintire frumaosă pe care o am, mi-a recunoscut niște calități. Dumnezeu să îl odihnească în pace. Sunt fericită că televiziunile și ziarele nu vor avea poze cu Andrei Gheorghe în sicriu”, a declarat Oana Roman, care a dezvăluit secrete din lumea mondenă.

“Un fost președinte a fost arestat, Nicolas Sarkozy, fostul președinte al Franței. Nu există un precedent. Este o premieră istorică și cred că trebuie să tragă în semnal de alarmă. A fost reținut. Franța creează un precedent periculos. Chestia asta cu corupția devine treabă foarte serioasă. Să vedem ce se va întâmpla cu el, dacă va fi condamnat sau nu”, a spus Oana Roman.

“Liviu Vârciu și-a botezat fetița, pentru că făcuse deja cea mică șase luni. A organizat acest botez doar la biserică. Nici mama lui, nici fata lui cea mare nu au fost prezente. A fost un eveniment extraordinar de restrâns. A luat pe toată lumea prin surprindere. Eu am fost botezată la șase ani, nu știu de ce. Părinții mei nu m-au botezat când eram mică. Eu am crescut la Râmnicu Vâlcea. Am fost botezată la cinci sau șase ani. Nu știu cât de mult mi-a deservit, dar e bine ca copiii să fie botezați la o vârstă fragedă. M-aș mai boteza odată. Îmi doresc foarte mult să ajung în Israel și să mă mai botez odată”, a explicat fiica fostului premier al României, Petre Roman.

“În aceste zile riulează emisiunea Asia Express, filmat în țări din Asia, unde au fost prezente mai multe echipe de vedete, care au trecut prin tot felul de probe. producătorii m-au sunat și pe mine, dar eu din punct de vedere fizic nu aș fi putut rezista acolo. Am operații și ar putea apărea complicații. M-au tot presat, m-au tot sunat. Mă uit cu mare atenție la emisiune, care îmi palce foarte mult. Cu totul mi se pare un show extraordinar. S-au iscat controverse, au ieșit discuții. Cei care au fost în emisiune au văzut și ei ce s-a spus de către colegii lor. În momentul în care ești acasă, vezi alte lucruri, auzi alte lucruri. Mi s-a întâmplat și mie. Eu am filmat multe show-uri cu nea Mărin. Ultimele două sezoane au reprezentat o foarte mare dezamăgire. Când m-am uitat la emisiune, montajul care s-a făcut nu avea nicio legătură cu ce făcusem eu acolo. Am primit mesaje de la oameni care îmi spunea că sunt leneșă, că nu vreau să muncesc în echipă… Nu e așa, doar că din montaj se pot face foarte multe lucruri. M-=a deranjat foarte rău și le-am spus producătorilor emisiunii. Am suferit, m-au prezentat într-o lumină care nu avea legătură cu personalitatea mea. Așa și la Asia Express. A ieșit scandal între Lira și Liviu Vârciu, care ar fi spus nu știu ce despre ea. Toată lumea știe care este personalitatea lui Liviu Vârciu. Are gura mare, recunoaște și își asumă. Lora ia lucrurile un pic cam prea în serios, s-a supărat cam ca măgarul pe sat. Liviu Vârciu a comentat în glumă, se vede că o zice cu zâmbetuk pe buze când a spus că e perversă. Chiar nu poți să te superi pe el. A ieșit un întreg tam-tam. Vica, căreia Liviu i-a spus același lucru, nu s-a supărat, pentru că a înțeles că e o glumă. Toată lumea i-a spus Lorei că exagerează. Lora suferă, într-un fel, de teoria conspirației. Lora și Ghenu ar fi fost un pericol pentru Liviu și Andrei în competiție”, a mai comentat vedeta.

“La începutul săptămânii a avut loc o mare reușită pentru Tiberiu Ușeriu. A câștigat pentru a treia oară această cursă a morții/. Nu cred că există o cursă mai grea, reprezintă un marș de peste 600 de kilometri la -30 de grade. Tibi Ușeriu e personalitatea săptămânii, a anului. O performanță comparabilă cu cea a Nadiei comăneci care a luat prima nota de 10. Și-a depășit condiția de om, este un supra om. Are o poveste incredibilă. E un infractor care are a avut o condamnare de 23 de ani pentru tentativă de omor. Este un om care a povestit despre acest lucru. Oamenii care au o conda,mnare gravă se pot reabilita sută la sută. El reprezintă astăzi demnitatea umană și că vrea să fie un exemplu pentru cei care sunt condamnați și care ies din închisoare…”, a încheiat Oana Roman, care este căsătorită cu Marius Elisei.