Oana Roman, la o nouă ediție a emisiunii live la revista Viva. Vedeta comentează cele mai tari subiecte | VIDEO

Oana Roman a fost prezentă joi, 10 mai, la o nouă ediție a emisiunii pe care o prezintă live la revista Viva. Vedeta a luat în discuție subiecte fierbinți, dar și multe alte teme de interes.

Oana Roman a discutat din nou despre Antonia, Alex Velea și Vincenzo Castellano, fostul partener de viață al cântăreței.

“Săptămâna aceasta avem foarte multe lucruri interesante de vorbit… A doua zi după emisiune, Antonia a postat o fotografie care confirma ce spusesem eu. Spuneam că suferă că nu are și cel de-al treilea copil lângă ea. A doua zi a publicat o fotografie cu cei doi băieți ai ei și spunea că poza este incompletă fiindcă nu era și fiica ei, Maya… Asta confirmă că am avut dreptate, Antonia confirmă. știu ce spun și spun prostii. M-aș bucura ca ea să obțină divorțul. Fostul soț, Vincenzo Castellano a dat un interviu și a pus capăt unor speculații. Îl felicit că a făcut acest lucru. S-a spus că Antonia l-a despărțit de Velea de soția lui, iar Vincenzo spune că atunci când ea a început relația cu Velea, ei erau despărțiți și că Antonia nu l-a înșelat și nici nu i-a stricat căsnicia lui Velea. Vincenzo continuă să vorbească foarte frumos despre Antonia. Spune că a iubit-o foarte mult și că și acum ține la ea. Poate că ar fi cazul să îi acorde și divorțul“, a spus Oana Roman.

De asemenea, Oana Roman a luat în discuție starea de sănătate a marelui comentator sportiv Cristian Țopescu, dar a făcut declarații și despre faptul că Ciprian marica urmează să devină din nou tătic.

“Fostul fotbalist Ciprian Marica se pregătește să devină tată a doua oară. Iubita lui, Ioana, va naște încă un băiețel. Întrebat de ce nu se căsătorește, el a spus că au o familie modernă… Eu mi-am dorit să mă căsătoresc. În viața fiecărei femei acesta este un moment foarte important. Acesta este mersul lucrurilor și mersul vieții. E foarte important pentru o femeie să știe că acela cu care trăiește este soțul meu…. cine știe, poate că Ciprian o va face mireasă pe iubita lui…

Cristian Țopescu a fost internat de urgență la spital, în urma unei crze de diabet și a fost internat la Spitalul Elias… Domul Țopescu are 81 de ani. Este, alături de maestrul Chirilă, cel mai mare comentator sportiv de la noi. Îi dorim sănătate…

Pe 19 mai va avea loc nunta regală, dintre prințul Harry și Megan. Toată lumea vorbește despre asta. Toată lumea abia așteaptă să vadă cum va arăta rochia de mireasă a lui Megan. E o căsătorie modernă, care arată că Casa Regală a mai ieșit din norme. megan e divorțată, se află la al doilea mariaj. Are o familie cu probleme. Sora vitregă a vorbit urât despre ea, și fratele vitreg la fel… Participanții la eveniment nu vor putea avea telefoanele la ei. Mi se pare o chestie de bun simț. Nu vor fi rochii de seara și costume…. va fi cu siguranță un eveniment foarte urmărit și foarte comentat. Pe 19 are loc și petrecerea de botez a fetiței lui Liviu Vârciu…”, a mai comentat Oana Roman.



Vedeta a vorbit și despre Bursucu, coregraf și prezentator TV, care urmează să devină tătic.

“Bursucu va deveni tătic. M-am bucurat foarte tare, pentru că îl cunosc de foarte mult timp, dar și pe iubita lui, Andreea, care este o foarte bună prietenă a mea. A avut un destin foarte greu. Și-a pierdut iubitul când copilul era mic. Nu a mai avut nicio relație apoi până la Bursucu, cu care este de șase ani. Bursucu face naveta între București și Constanța, pentru că ea locuiește acolo cu fetița ei…

Îmi pare bine că Andreea a reușit să-și refacă viața după drama prin care a trecut. Mă bucur pentru ei”, a mai menționat vedeta.

“În luna mai are loc petrecerea Viva. Prima a avut loc în 1999, la hotelul Lido, care ulterior s-a închis. Trebuie să mă laud și să spun că sunt printre puținele persoane publice care au participat la toate cele 19 ediții”, a spus Oana Roman, care a dat publicității și fotografii de arhivă de la una dintre petrecerile Viva la care a participat.

La rubrica Personalitatea Săptămânii, Oana Roman a spus:

“Mi-am dorit să o omagiem pe o mare actriță, o personalitate, Draga Olteanu Matei, care trăiește la Piatra Neamț. Este una dintre cele mai mari actrițe pe care le are această țară. Pe vremea când eu făceam Drept la țintă, la Kanal D, am făcut o transmisiune cu dânsa. După ce am terminat emisiunea, mi-a sunat telefonul. “Am cerut numărul tău reporterei și am vrut s[ vorbesc cu tine. Te-am sunat să îți spun că te prețuiesc foarte tare și te admir” , mi-a spus. A fost un moment extrem de intens și vreau să îi mulțumesc acestei doamne. Să te sune așa o personalitate să îți spună că te admiră nu e puțin lucru. Îi urez multă sănătate și ne dorim să o vedem sănătoasă printre noi”.