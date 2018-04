Oana Roman, live la revista Viva. Amănunte oferite de vedetă despre cele mai importante evenimente ale săptămânii | VIDEO

Joi, 19 aprilie, Oana Roman a avut o nouă emisiune live pe pagina de Facebook a revistei Viva. Ca de obicei, vedeta a luat în discuție cele mai importante evenimente ale săptămânii.

Oana Roman a comentat la emisiunea sa pe care o are pe pagina de Facebook a revistei Viva despre evenimentele marcante din ultima săptămână.

“E o emisiune specială. E o zi a extremelor pentru mine. Vin de la înmormântarea Ionelei Prodan. Anamaria Prodan îmi este prietenă din copilărie. dar mai întâi vorbim de lucruri vesele”, a declarat vedeta.

Oana Roman a făcutt declarații despre mama sa, Mioara Roman, care și-a aniversat ziua de naștere. Oana a fost cu ochii în lacrimi când a comentat despre cea care i-a dat viață.

“Îi urez La Mulți Ani mamei mele. împlinește 78 de ani. E la fel de tânără și frumoasă pentru mine, ca și când ar avea 40 sau 50 de ani. Să fii sănătoasă, alături de noi cât mai mult timp, alături de Isabela, pentru că te iubește foarte mult și te identifică cu cartea. Îți spune Mia, pentru că te-a văzut mereu cu o carte în mână. Cititul este preocuparea ta cea mai importantă din viață, pe lângă familie. Din păcate n-am puterea să rezolv toate problemele pe care aș vrea să le rezolv pentru mine. Aș vrea să trăiești o bătrânețe liniștită și calmă. Aceste probleme se vor rezolva la un moment. Poate cineva va deschide o ușă și ,mă ajuta să îți fac o bătrânețe frumoasă. ne dorim să trăiești mulți ani sănătoasă. Mama este un element în viața noastră a fiecăruia și trebuie să ne prețuim părinții”, a spus Oana Roman.

Vedeta a comentat și despre reședința lui Crin Halaicu, care este scoasă la vânzare.

“Aflăm cu stupoare că fostul primar al Capitalei, Crin Halaicu, deține un conac la Mogoșoaia care valorează 6 milioane de euro. se pare că l-a pus în vânzare. Mi se pare haliucinant această dorința oamenilor politici din România de a-și aduna posesiuni cu care oricum nu pleacă nicăieri. de ce îți trebuie o casă cu opt camere și piscină? Tot într-un pat dormi, tot într-un WC te duci. de ce să îți faci așa ceva? E foarte greu de întreținut o astfel de reședință. Mi se pare aberant, de prost gust și poate o lua el 6 milioane de euro, deși ju cred că va da cineva banii ăștia pe o casă la Mogoșoaia”, a mai afirmat ea.

Oana Roman a luat în discuție și botezul fiicei gabrielei cristea, dar și cel al fetiței surorii Deliei Matache.

“Botezul fetiței Gabrielei Cristea a fost un eveniment foarte frumos, suntem prietene și știu prin câte chinuri a trecut gabriela pentru a avea un copil. A făcut numeroase proceduri de fertilizare in vitro și până la urmă Victoria s-a născut dintr-o sarcină normală. Acest copil este binecuvântat. Mă bucur pentru Gabriela, că n-a avut o viață ușoară. Acum Dumnezeu i-a dat tot ce și-a dorit. După ce a pierdut tot ce a avut, a renăscut la pasărea Phoenix. Am fost și la băiță, a doua zi, iar Isabela a fost fascinată. Victoria e foarte frumoasă și foarte iubită. Îi doresc ca într-o zi să aibă un frățior sau o surioară. Am cântat, am dansat, ne-am simțit foarte bine.

A doua zi a avut loc botezul fetiței surorii Deliei. Delia și soțul au fost nași. A fost un eveniment așteptat, a fost prezent și tatăl fetelor, care a coborât de pe Muntele Athos. se pare că Delia se pregătește încet-încet să devină și ea mamă. În viață nu contează numai cariera. Un copil te schimbă foarte mult. Două evenimente frumoase”, a comentat Oana Roman.

Oana Roman a oferit amănunte despre boala Ionelei prodan, despre dispariția acesteia, dar și despre înmormântarea care a avut loc joi, 19 aprilie.

“Doamna Ionela Prodan a încetat din viață după o lungă suferință. Afecțiunea ei era destul de gravă, pancreatită acută, în fața cărora foarte mulți nu reușesc să învingă. Avea 70 de ani. E un moment foarte greu. Mă cunosc cu Anamaria și Anca încă din școală, la Școala centrală. Ne-am împrietenit foarte repede. Mergeam la ei acasă, făceam petreceri, nebunii. Doamna Prodan era foarte veselă tot impul. Aveau foarte multe bunătăți. Am păstrat prietenia cu Ana și Anca. Am fost la ele în vizită în America. Am o legătură afectivă cu ele. Când Ionela Prodan a plecat și Ana rămăsese singură cu ea, am fost la capelă cu marius și am dus o coroană, o lumânare, am vorbit cu Ana. O știu foarte puternică, dar ieri am găsit-o extraordinar de afectată și nu știam ce să fac. Am ținut-o de mână. Mi-a povestit cât de cumplit a fost momentul când mama ei a plecat. A ținut-o strâns de mână și a simțit cum sufletul mamei s-a desprins de trup și a plecat sus. În momentul acela a fost foarte greu, dramatic. Nici nu vreau să îmi imaginez ce a fost în sufletul ei. Ea a dus acest sfârșit al mamei ei singură. A plecat fără durere, liniștită, dar pentru un copil e foarte greu. Mă gândesc cu spaimă la momentul când mama și tat se vor duce. Nu șltiu cum voi avea puterea să fac față la așa ceva. Am văzut-o pe Ana extrem de cutremurată. Oricât de puternică aș fi, în momentele alea îmi va fi foarte greu. Am fost la înmormântare și m-a întristat că prea puțini colegi ai Ionelei Prodan au fost prezenți. Mă așteptam să fie mai mulți să fie acolo…

În momentele astea ai nevoie să știi că niște oameni te susțin, vor să fie lângă tine. Preotul a spus că s-ar fi așteptat să vadă mai multă lume la acest moment de rămas bun. Acum e durerea mare, cel mai greu va fi peste câteva zile, când vor realiza că nu mai e, că sumă la ușă și ea nu mai e acolo, că sună la telefon și nu mai răspunde nimeni. La parastas nu am mers, pentru că am avut emisiune. Îmi pare rău. Dumnezeu să o ierte și să o odihnească. Mi s-a părut remarcabil cum Ana a organizat înmormântarea. Nu a lăsat televiziunile să o filmeze pe doamna Prodan îndeaproape. S-a intrat la biserică în mod organizat. Când au plecat cu sicriul au pus capacul și l-au acoperit cu un steag al României. Salut ce a făcut Ana. Mi se pare un exemplu de urmat pentru alții”, a precizat ea.



Fiica fostului premier al României a oferit detalii și despre cele întâmplate la ziua sa de naștere.

“Vineri, pe 13 aprilie, a fost ziua mea. Joi seară am organizat o petrecere la care am invitat prietenii apropiați. le mulțumesc celor care au onorat invitația la ziua mea. am cerut ca banii strânși în urnă să fie donați. A fost vorba cam de o sută de persoane. le-am trimis o invitație. Unii au răspuns că nu pot veni din motive obiective, dar și unii care nu și-au luat un minut din viața lor ca să-mi răspundă. Mi se pare lipsit de un minim de respect față de cel care te invită la ziua lui. dacă nu vrei să vii, măcar poți să răspunzi. cei care au venit au venit cu tot sufletul. Azi am să deschid urna cu bani și îi număr în fața voastră. Nu toți invitați au dorit să lase bani. Sunt 1.240 lei. Mi-ar fi plăcut să fie mai mulți, oameni să dea mai mult. Vor merge către o familie cu mulți copii. Sunt șase și stau într-o cameră fără curent și apă. Luăm materiale să le mai facem o cameră. Mulțumesc celor care au donat. Sper ca la anul să strâng mai mult”.

“Personalitatea săptămânii, am ales să nominalizez o persoană care a plecat dintre noi, caricaturistul Mihai Stănescu. A murit săptămâna trecută. A criticat politicienii, da5r într-un mod frumos. Avea un magazin lângă casa mea și ne vedeam destul de des. A fost un artist complet. A fost un om care mie mi-a plăcut foarte mult”, a încheiat Oana Roman.