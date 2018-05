Oana Roman, live la revista Viva. Ce subiecte fierbinți a comentat vedeta | VIDEO

Ca în fiecare joi, Oana Roman a fost prezentă la live-ul pe care îl are la revista Viva. Fiica fostului premier al României, Petre Roman, și a Mioarei Roman, a dezbătut cele mai arzătoare teme.

“Avem două știri foarte triste… O să începem cu o știre apărută azi, despre Irinel Columbeanu și Monica gabor care au comentat despre eventuala plecare a fetiței lor, Irinuca, în America. Este o domnișoară frumoasă, foarte prezentă în online. Deși trăiește în România, alături de tatăl ei, se pare că dorința Monicăi Gabor e să o aducă în America… Irinel declară că nu e o noutate ideea ca Irina să se mute în SUA… Vom vedea ce va urma, este clar că Monica își dorește foarte mult ca fetița ei să se mute lângă ea, poate că ar avea mai multe opțiuni în ceea ce privește școala. E foarte bine că Irinel și Monica au ajuns la un consens în ceea ce privește copilul, fiindcă au fost tensiuni foarte mari. Vom vedea ce va urma”, a declarat Oana Roman.

Oana Roman a vorbit și despre moartea legendarului comentator sportiv Cristian Țopescu.

“S-a stins din viață Cristian Țopescu, cel care a marcat toate evenimentele sportive transmise de TVR. E cel mai prolific comentator TV. Este acea voce pe care nimeni nu poate să o uite. Cu toții am crescut cu el comentând cele mai mari evenimente. A făcut peste 5.000 de transmisiuni live, a comentat 13 ediții ale Jocurilor Olimpice… După ce s-a anunțat decesul, nadia l-a comemorat, spunând că toate momentele importante din viața ei s-au întâmplat pe vocea lui Cristian Țopescu. Când era în spital, fiica sa, Cristina Țopescu, un alt jurnalist de valoare, a scris un mesaj care era un fel de strigăt prin care Cristina își dorea ca tatăl ei să lupte să revină… Din păcate, Ticu nu a mai putut să lupte. Pleacă un exponent al jurnalismului românesc. Era cel mai bine documentat comentator sportiv care a existat vreodată. El și Ioan Chirilă au făcut din această meserie o excelență. Este o mare pierdere pentru noi toți. Să nu îl uităm. Sper ca TVR să difuzeze cât mai multe imagini și comentarii cu Cristian Țopescu. Noile generații de comentatori au avut foarte multe de învățat de la dânsul.”, a spus ea.



“A mai plecat dintre noi și marele regizor Lucian Pintilie. Ca printr-o ironie, și el și Cristian Țopescu au fost internați în aceeași secție la spital. Au trăit o suferință comună. Pintilie rămâne unul dintre cei mai mari regizori pe care i-a avut această țară. Dumnezeu să îi odihnească în pace“, a afirmat Oana Roman.

Moderatoarea a vorbit și despre nunta prințului Harry al Marii Britanii cu Megan.

“În weekend va avea loc unul dintre cele mai importante evenimente mondene, nunta lui Meghan cu prințul Harry. Și Principele Nicolae va face nunta anul acesta, cu Alina Binder. Evenimentul va avea loc la Sinaia. Această nuntă va avea loc pe 30 septembrie. Nu au vrut să dea prea multe amănunte despre ziua nunții. principele a declarat că și-a invitat familie. Nu știu de ce, eu am impresia că membrii familiei nu se vor duce.



Nunta lui Megan cu prințul Harry va fi transmisă pe toate continentele, o nuntă foarte așteptată și cu multe controverse. Ea este americancă, divorțată, metisă și nu are deloc sânge albastru. Acum 50 de ani, această nuntă ar fi fost imposibilă în Casa Regală a Marii Britanii. Una dintre surorile lui Meghan a comentat-o foarte urât. Tatăl ei a făcut un acord cu paparazzii, lăsându-se fotografiat când proba costumul pentru nuntă. A suferit un infarct și trebuie să se opereze și nu va fi prezent la nuntă, deși trebuia să o conducă la altar. Conform unor informații, Meghan va fi condusă la altar de mama ei. mi se pare ceva absolut inedit. Eu nu am mai văzut o mireasă condusă la altarde mamă. Așa ceva nu am mai văzut. Dacă se va întâmpla așa, va fi ceva inedit…



Nu se așteaptă să fie cadouri. Noi suntem singura țară din lume unde se face nuntă cu dar, este o chestie pur românească. La nunți se duc cadouri, mirii își fac o listă. În ce privește nunțile regale, nimeni nu se așteaptă nici măcar să primească cadouri. Nunta cu dar, cu plic la final, nu există nicăieri. Eu nu am întâlnit asta decât în România. Există speculații conform cărora Regina Elisabeta nu o place pe Meghan. Eu nu cred că e chiar așa. Ea are o slăbiciune pentru Harry, e nepotul ei preferat. regina e foarte modernă mai nou. dacă simte că Harry e fericit, e și ea fericită pentru el. va fi o nuntă foarte interesantă”, a adăugat vedeta.

La secretele Oanei, vedeta a spus:

“Petrecerea Viva va fi în curând, pe 24, e cel mai mare eveniment din România. De 19 ani vine toată lumea importantă. sunt printre puținele persoane care a fost la toate petrecerile Viva. Nu am lispit niciodată. O să vă arăt câteva poze cu mine… Într-o fotografie sunt cu sora mea, Catinca, și cu nepoata mea, Calina. profit de ocazie să îi urez La Mulți ani Calinei, nepoata mea, care azi împlinește 19 ani.

… M-am dus o singură dacă în balerini la petrecerea Viva, pentru că nu puteam să stau pe tocuri. Abia mă operasem, nu mă simțeam deloc bine. M-am cam dus singură. Cu Marius am fost o singură dată, acum doi ani, pentru că nu prea îi plac evenimentele mondene”, a menționat Oana Roman.

“Personalitatea săptămânii: pornesc de la postare făcută de Dan Negru care a scris despre Americanu din La Bloc, care e taximetrist. Se ia de un filmuleț în care un taximetrist care vorbește urât cu Americanu, căruia îi vorbește urât. Nu contează ce faci, trebuie să o faci bine. dacă el face Uber, e treaba lui. Americanu, actorul Mitrache, merită să fie omul săptămânii”, a încheiat Oana Roman.