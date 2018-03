Oana Roman, live la revista Viva. Vedeta a abordat cele mai arzătoare subiecte | VIDEO

Oana Roman a fost prezentă joi, 15 martie, la emisiunea Oana Punct Roman, pe care o are live pe pagina de Facebook a revistei Viva.

Oana Roman a abordat și astăzi cele mai fierbinți subiecte ale zilei.

“Din motive de sănătate, invitatul meu de azi, Alin Gălățescu, n-a mai putut ajunge și ne-a promis că va veni la emisiunea de săptămâna viitoare când va comenta ținutele politicienilor”, a spus Oana Roman la începutul emisiunii.

“Scandalul din familia Geambașu a fost în centrul atenției în această perioadă. un scandal care a izbucnit mai de mult, iar acum este într-o fază de vârf. Călin nu s-a mai limitat în a scriue pe Facebook, ci a ieșit la emisiuni de televiziune unde a povestit despre necazurile lui. A fost un moment în viața mea când am ieșit la TV și am vorbit despre tata și pe care nu ar fi trebuit să le spun… Ieșirea vizavi de tata a fost pentru că îmi lipsea și îmi doream să fie lângă mine mai mult. Am avut acea ieșire pe care am regretat-o. Lucrurile s-au clarificat între noi. El nu a reacționat în niciun fel atunci.

Călin Geambașu acuză, ies la iveală secrete dureroase. Își acuză părinții că l-au milit, că i-au dat pedepse îngrozitoare, se plânge foarte mult. Are undeva la 40 și de ani și de abia acum a decis să vorbească. A așteptat mult timp să iasă în față, nu înțeleg de ce nu a făcut-o mai de mult. Acuzele sunt foarte grave. Pe mama lui o numește tanti CO2, barza, că nu e mama lui, că l-a crescut bunica, că a simțit lipsurile afective în copilărie, că a fost un copil bun, care a muncit, și-a ajutat părinții… În contapunct, părinții lui au încercat să dea explicații, iat tatăl și mama au spus că au existat niște altoieri – cum spune el, dar Călin, spun ei, și-a bătut crunt mama. Într-o postare pe Facebook, Petre Geambașu, care este o somitate pentru lumea artistică din România, îi răspunde lui Călin să se oprească pentru binele tuturor și îi cere să meargă împreună la psiholog…

Nu e o rușine să mergi la psiholog, e evident că ține în el niște traume pe care trebuie să și le regleze cumva. petre geambașu îl acuză pe Călin că și-a bătut cu bestialitate mama când avea 25 de ani. nu putem crede că petre geambașiu ar spune așa ceva dacă nu ar fi real. Poate că Călin și-a pierdut echilibrul. Ar trebui să îi dea de gândit…

Acest scandal e departe de a se încheia. Acuzele sunt foarte urâte. aici, cumva, s-a depășit o limită…. Călin spune că vrea să renunțe la averea care i-ar rămâne de pe urma părinților lui, un milion de euro, vrea să renunțe la nume… mi-e greu să cred că gândește sincer că vrea să renunțe la un milion de euro. trebuie să aibă o discuție lămuritoare între ei…

M-am întâlnit odată cu Călin și nu are de ce să se plângă de bani. l-am solicitat pentru un eveniment al unui prieten, pentru care a luat 14.000 de euro”, a comentat vedeta.

“Monica Bîrlădeanu apare dezbrăcată pe coperta revistei Viva. A mai apărut și pe alte coperți. Practic nu s-a schimbat. Uitându-mă la ea, mi-am dat seama că ea nu s-a schimbat, e la fel ca în urmă cu 20 de ani, când și-a început cariera”, a adăugat ea.