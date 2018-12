Oana Roman, în plină sărbătoare. „5 ani de când am spus DA”

În urmă cu cinci ani, Oana Roman primea inelul de logodnă și accepta cererea în căsătorie din partea lui Marius Elisei. Totul se întâmpla într-o zi de 13 decembrie. Vedeta nu a uitat această dată importantă din viața ei și a partenerului ei de viață și a ținut să o marcheze și pe rețelele de socializare.

„Azi 5 ani de când am spus DA. Au trecut 5 ani cu bune si rele, cu fericire dar și greutăți, dar 5 ani cei mai importanți din viața mea de până acum ! Pe 13 aprilie m-am nascut, pe 13 ianuarie ne-am cunoscut, pe 13 decembrie am zis da. Și în ianuarie următor am zis da la Starea Civilă! ❤❤❤❤”, a precizat vedeta.

Oana Roman este fiica fostului premier al României, Petre Roman, și a Mioarei Roman. Vedeta este căsătorită cu Marius Elisei. Din mariajul celor doi a rezultat o fiică, Maria Isabela.

Citește și: Editorial de Claudiu Săftoiu. Atentatul terorist de la Strasbourg și rănile deschise ale Franței