„Nu lucrez cu nici un stilist, am învățat în timp să îmi aleg singură ținutele. În ultima vreme zic că mi-a ieșit, pentru că nu am mai primit așa multe critici și oricum nu criticile mă interesau”, ne-a mărturisit Oana zilele trecute, la un eveniment monden.

Uneori, i se întâmplă să se gândească mult și să nu aibă nici o idee, alteori știe imediat cu ce vrea să se îmbrace. Există și situații când simte nevoia de a afla părerea soțului ei, Marius Elisei, în ceea ce privește alegerea făcură. „Când mă duc la evenimente de seară și când mergem împreună, atunci îl întreb: «E ok, îți place?» Altfel, în general, fac cam ce mă taie capul”, a subliniat fiica lui Petre Roman.

Oana nu a făcut cursuri de modă, însă, ca orice femeie, este atrasă de acest domeniu. Drept urmare, și-a făcut un adevărat ritual, iar pe instagram are anumite conturi în… colimator.

„M-am mai uitat și eu în stânga, în dreapta, m-am mai documentat, acum având, de exemplu, instagramul la dispoziție, acolo vezi o groază de femei de toate felurile, care au un stil foarte frumos, din care te poți inspira în anumite situații. Mai citesc reviste, mie îmi plac foarte mult revistele de modă și în general cumpăr multe reviste din afară, în speță din Franța. Mă uit pe internet când ies colecțiile și mai văd așa cam care sunt trendurile, cam așa reușeșc să ajung la un stil anume, care să consider că mi se potrivește și în care să mă simt confortabil. Urmăresc foarte multe persoane pe instagram, mă inspir și de la marii creatori”, ne-a povestit ea.

Fustele și rochiile sunt preferatele ei, pantaloni poartă rar, pentru că nu-i plac: „Cred că am 10 perechi cu totul”



Printre persoanele pe care Oana le admiră din punctul de vedere al ținutelor etalate se numără redactorul șef al revistei VIVA.

„Uite, o persoană care are un stil care se potrivește cu stilul meu este Dana Enache. Ea poartă în general rochii și fuste și combinații foarte frumoase, care mie mi se potrivesc. Eu nu port pantaloni, pentru că nu îmi place să port pantaloni și nici ea nu poartă pantaloni decât foarte rar. Și mă inspir foarte mult din ținutele ei, recunosc. Pantalonii sunt în număr foarte mic în garderoba mea. Nu am purtat pantaloni nici când eram mică, nici când eram foarte slabă. Blugi cred că port de două ori pe an, nu am vrut să fiu în trendul acesta niciodată și am anumite tipuri de pantaloni pe care îi port, în general mai largi, sau colanți peste care pun lucruri mai lungi, mai largi, dar în general nu prea port pantaloni. Cred că am 10 perechi cu totul și 50 de fuste și 150 de rochii, habar nu am, diferența e foarte mare oricum”, a mai spus, pentru Libertatea, Oana Roman.

Video: Cosmin Nistor

Draga Olteanu Matei, mărturisiri emoționante despre viața ei: Eu aș fi vrut să fiu dansatoare, dar mama nu m-a lăsat

VIDEO/ Chef Patrizia Paglieri trebuia să fie avocat! A renunțat la Drept după doi ani de studiu și acum regretă