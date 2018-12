Oana Zăvoranu, declarație de dragoste pentru soțul ei. Despre Pepe n-a spus niciodată așa ceva

Oana Zăvoranu formează o familie fericită alături de soțul ei, Alex Ashraf. Pe contul ei de socializare, Oana Zăvoranu și-a ridicat soțul în slăvi și i-a făcut o superbă declarație de dragoste.

„Îl iubesc pe bărbatul ăsta în ciuda tururor piedicilor zilnice pe care le întâmpină și el și eu, pentru că suntem împreună…?.

Bărbații îl invidiază și ar vrea să fie în locul lui, dar nimeni nu știe ce știu și simt eu. Și asta, de fapt, e, TOT CEEA CE CONTEAZĂ ÎN FINAL ?.

L-am ales dintr-un milion și dacă ar fi să o mai fac, tot pe el l-aș alege.

Am încredere în el și responsabilitatea pe care o simt zilnic că trece prin venele lui, o văd și o înțeleg doar eu!

Și asta e și ideea, să știu cu cine dorm în pat și cine mă vede și în momentele proaste ale vieții mele ?.

Mă iubește mai presus de orice (și sunt atentă să nu mă păcălesc), îi pasă de familia noastră, de casă, de afaceri, de tot ceea ce măgulește o femeie, chiar dacă femeia nu recunoaște pe loc !?.

Sunt atentă mereu la ce spune și îi dau libertatea de a fi el capul familiei, chiar dacă eu, în secret, uneori, cu mintea mea analitică calculez fiecare mișcare înaintea lui…?.

Dar las mișcarea să fie A LUI , și așa trebuie să fie, pentru că oricât de puternică ar fi o femeie, trebuie să își lase bărbatul să aibă senzația că EL conduce, că totul se întâmplă datorită LUI ?.

Am zile când îmi iese și îi ofer lui credit pentru tot …what a good wifey I am… Aplauze, vă rog ?.

Dacă știe că te uiți în ochii lui și tot Universul TĂU eEL, numai un prost te poate dezamăgi.

Lăsați-vă bărbații liberi ca să puteți să vedeți ce pot să facă până la urmă, antrenați-le mintea, lăsați-i să își cucerească terenul și să își câștige bătăliile lor singuri… și dacă sunt bărbați de calitate, satisfacția că ai un bărbat ADEVĂRAT ȘI BUN lângă ține, merită toți banii și toată răbdarea.

Ce zice lumea, pentru mine trece mai repede decât curentul făcut de două uși întredeschise!

Sunt puternică, călită și știu ce acum 10 ani nu știam să caut la un bărbat.

This is for U, babe, cuz uve earned it! Facem 5 ani împreună și tot te iubesc? ♥️

Love you my STRONG MAN. Oana ?”, a scris vedeta în mediul online.

Oana Zăvoranu, în vârstă de 45 de ani, este una dintre cele mai cunoscute vedete din showbiz-ul românesc. A fost actriță, cântăreață și moderatoare TV. A fost căsătorită cu Pepe, de care a divorțat cu mare scandal. În prezent, Oana Zăvoranu este măritată cu Alex Ashraf.

