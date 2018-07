Oana Zăvoranu, despre banii pe care i-a avut puși deoparte. Cât a costat-o succesiunea și cât a a câștigat din afacerea ei cu parfum

Oana Zăvoranu i-a acordat un interviu prezentatorului de televiziune Cristi Brancu pentru canalul său de Youtube. Vedeta a dezvăluit că a avut o sumă mare de bani puși deoparte înainte de moartea mamei sale. Vedeta a dezvăluit cât a costat-o succesiunea, dar și cât a investit și cât a câștigat de pe urma afacerilor pe care le-a deschis după dispariția Marioarei Zăvoranu. Oana Zăvoranu și-a lansat propriul parfum și are și o clinică medicală.



“Eu nu puteam să intru în posesia moștenirii dacă nu dădeam… Deci, eu am avut banii mei, puși deoparte, vreo 400 și ceva de mii de euro. 135.000 de euro, cu acte, îți arăt, m-au costat doar actele pentru succesiune. Pentru că nu puteai să intri în posesie. Știi cum e la noi. Cu cât e moștenirea mai mare cu atât este și taxa la notariat mai mare. Nu poți tu, poate următorul la succesiune, care era Gigicu (n.r. fratele Marioarei Zăvoranu)…

Acum am dublat și ceva. Și am și ceva, nu sunt în aer… Am descoperit niște chestii serioase și ok, nu m-am împrăștiat să fac buticuri, buticuțuri. M-am concentrat pe ceva ce am știut eu că … Cu un parfum bun o să se dea oricând, oricine. Iar la o clinică… cu sănătatea nu te joci”, i-a dezvăluit Oana Zăvoranu lui Cristi Brancu într-o înregistrare realizată pentru canalul lui de Youtube.



“Da, am vândut 10.000 de bucăți (n.r. din parfumul lansat de ea). Am băgat 400.000 în parfum. Care a înglobat parfumierul, care e unul din Italia, importul, taxele, toto, tot, tot, sticlă, design, cutie și așa mai departe. Și am scos de mult banii. Am făcut da (n.r. un milion). Asta pentru ăia care credeau că nu știu eu să fac afaceri”, a mai afirmat Oana Zăvoranu.

