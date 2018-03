Oana Zăvoranu, marcată de întâlnirea cu Andrei Gheorghe. “L-am privit cu coada ochiului, plină de furie, vinovată și ofticată”

Oana Zăvoranu a povestit despre una dintre întâlnirile pe care le-a avut cu omul de radio Andrei Gheorghe și care a marcat-o pe viață.

Oana Zăvoranu l-a întâlnit în urmă cu ani pe Andrei Gheorghe la un eveniment monden. Vedeta era pe atunci căsătorită cu Pepe.

Întâlnirea cu Andrei Gheorghe a marcat-o profund pe Oana Zăvoranu.

“Pe Gheorghe l-am văzut de două ori….prima e frumoasă tare,a două însă ,e de împărtășit cu voi…

Am prezentat împreună cu el un premiu muzical la MTV acum vreo zece ani cred…( cine s-o fi gândit să ne pună alături…chiar inspirat)..,ulterior am înțeles că el a cerut asta…:))

Eram cu romul după mine, că era nominalizat…pe vremea aia mai avea melodii :))…probabil și muză…

Arogant, inteligent, simpatizandu-mă vădit… poate chiar mult mai mult de atât…adorând să mă șicaneze, în culise îmi zâmbește cu înțeles… seducător, și sigur pe el, și îmi spune, fixându-mă provocator în ochi…

El: Crezi că are vreo șansă…ăsta?…așa, după tine?

Zic: Poftim?

El: Hai lasă vrăjeală…ți-l joacă Paraziții în picioare !( Paraziții trupă)

Zic: Vrei să mă enervezi?… că n-ai șanse…

Îi zic printre dinți, într-o tentativă de zâmbet, ca să nu păr iritată, că urmă să intrăm pe scenă…

El : Știi bine că îți pierzi vremea cu asta…zici că te plimbi cu maimuța… poți mult mai mult, frumoaso!…hai că poți !…știu că poți !…zâmbește cu înțeles, se uită fix în față…

Zic: Nu cred că ți-am cerut părerea…

El: Ba da,dar nu ți-ai dat seama….

Am intrat pe scenă cu tensiunea ridicată, dar am mimat amabilitate și jovialitate…

Au câștigat Paraziții …logic!…în aplauzele publicului…

Îi simțeam privirea și zâmbetul sarcastic în ceafă…aplauda…involuntar, mă uit la el….îmi face cu ochiul că să mă enerveze și mai tare…

Din momentul ăla, nu știu de ce, dar l-am plăcut instant pe Gheorghe, fără ca măcar să îmi dau seama sau să recunosc…

L-am privit cu coadă ochiului plină de furie, vinovată și ofticată în același timp, pentru că îmi plăcea atât de mult… și am realizat cât e de șarmant… de puternic și superior… de sigur pe el…

Exact ce aș fi avut eu nevoie… de unul că el… sau poate chiar de el… dar am plecat cu maimuța….

Filmarea e în arhivă… undeva…

Rămas bun om deștept și liber….bărbat șarmant și adevărat…”, a povestit Oana Zăvoranu.

Jurnalistul Andrei Gheorghe a încetat din viață la vârsta de 56 de ani. Trupul său neînsuflețit a fost descoperit în locuința sa din Voluntari în data de 20 martie. Andrei Gheorghe va fi incinerat, ceremonia urmând să aibă loc sâmbtătă la crematoriul uman Vitan Bârzești, din Capitală.