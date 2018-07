Oana Zăvoranu pune punctul pe i. „Nu mai întorc capul înapoi niciodată”

Oana Zăvoramnu le-a mărturisit fanilor ei din mediul online că a ajuns într-un stadiu în care se simte mai puternică ca niciodată.

„Fac și nu mai spun… Dar fac ceea ce înainte nu aveam inteligență să fac…

Și îi las pe mulți să vorbească, pentru că știu că ultimul cuvânt am să îl am eu, cum a fost, de altfel, mereu… dar n-am știut eu să stăpânesc îndeajuns de bine la vremea aceea haitele, ca să subliniez, că al meu era ultimul și cel mai smart cuvânt !

Doar că acum am altă forță interioară, care mă face invincibilă.

Nu mai întorc capul înapoi niciodată… Mă uit forever numai înainte…

Iar când, poate, îl voi mai întoarce, o să fie că să îmi închei puținele socoteli pe care le mai am nerezolvate EU cu mine însămi!

E mai complicat”, a menționat Oana Zăvoranu pe contul său de pe o rețea de socializare.

Oana Zăvoranu, în vârstă de 45 de ani, este una dintre cele mai cunoscute vedete din showbiz-ul românesc. A fost actriță, cântăreață și moderatoare TV. A fost căsătorită cu Pepe, de care a divorțat cu mare scandal. În prezent, Oana Zăoranu este măritată cu Alex Ashraf.

