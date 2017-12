Oana Zăvoranu se laudă că nu și-a făcut nimic la față. „Nu am riduri și nici injectări”

Oana Zăvoranu le-a explicat fanilor ei de pe o rețea de socializare ce anume și-a făcut la față.

Oana Zăvoranu, care a fost o mireasă total atipică la cununia religioasă cu Alex Ashraf, este una dintre vedetele care țin permanent legătura cu fanii pe diverse site-uri de socializare.

Într-o filmare pe care a făcut-o recent, Oana Zăvoranu, care și-a donat o parte din haine și accesorii, le-a explicat celor care îi urmăresc activoitatea pe internet ce anume și-a făcut la față și s-a lăudat că nu are nicun rid și nici nu a recurs la injectări ca să arate mai bine.

„Mi-am făcut tatuaj la buze, ca să nu mai am nevoie de creioane de contur. Am extensii de gene şi gata asta e tot ce am. Şi tatuaj la sprâncene. Nu am riduri şi nu am nici injectări”, a spus Oana Zăvoranu.