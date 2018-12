Oana Roman are o regulă de la care nu s-a abătut niciodată: în ajunul Crăciunului ia masa cu familia. Nici după divorțul părinților săi, fiica fostului premier nu a renunțat la acest obicei, pentru că nu a vrut să-și lase mama singură de sărbători. O singură dată a ajuns după miezul nopții, iar Mioara Roman o aștepta și atunci cu masa întinsă!

„În seara de ajun fac o masă la care vine mama și dacă pot, vin și Catinca și Kalina (n.r. – sora și nepoata ei). Asta e o tradiție pe care o menținem de foarte mulți ani. O dată, eram în Paris și nu a mai plecat avionul. Atunci a fost singurul an când nu am fost acasă în Ajun. Am ajuns pe la 2 noaptea, dar mama mă aștepta. În general, nu mă abat de la regulile astea”, a declarat Oana Roman pentru Libertatea.