Obsesia lui Mihai Morar. A mărturisit totul în direct

Prezentatorul de televiziune Mihai Morar a dezvăluit ce obsesie are pentru un anumit tip de încălțăminte.

Mihai Morar, care este căsătorit de foarte mulți ani cu o femeie pe nume Gabriela, le-a făcut o surpriză celor care îi urmăresc emisiunea pe care o moderează la postul de televiziune Antena Stars.

Prezentatorul de televiziune, tată de gemene, a afirmat că are o adevărată obsesie pentru sneakerși.

Acesta a explicat că are nici mai mult nici mai puțin de 150 de perechi. Prezentatorul de televiziune a mărturisit că nu toate perechile de sneakerși pe care le are sunt scumpe, ci are și încălțăminte pe care nu a dat foarte mulți bani.

“Am peste 150 de perechi de sneakersi. Am şi perechi ieftine. După câţiva ani văd că am unii pe care nu i-am purtat îi iau şi spun oamenii că am ceva nou”, a spus Mihai Morar în direct la emisiunea “Răi da buni”.