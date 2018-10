Acum aproape doi ani, imediat după ce l-a născut pe fiul ei, Octavia mărturisea că trăiește cea mai frumoasă perioadă a vieții ei și că este posibil ca în curând să vrea să repete experiența sarcinii. Între timp, lucrurile s-au schimbat și, chiar dacă Andrei a crescut, șansele de a rămâne din nou însărcinată au scăzut pentru prezentatoarea TV. Octavia mărturisește că, în ciuda stărilor și a emoțiilor pe care le trăiește cu cel mic, este destul de greu rolul de mămică, așa că nu se gândește la un nou bebeluș în familie. „Să știi că dacă atunci când am născut răspundeam cu zâmbetul pe buze și spuneam că da, mai vreau încă un frățior pentru Andrei sau o surioară, acum sunt destul de reținută când trebuie să răspund la această întrebare pentru că nu mai am curaj, adică este foarte greu. Este frumos, dar e greu, greu rău de tot. Deși nu am motive să mă plâng pentru că nu sunt singură cu Andrei și mă ajută cineva, e și Marian foarte implicat, dar nu vreau să-mi forțez norocul pentru că nu știi ce se întâmplă mai târziu”.

Octavia Geamănu amână mărirea familiei, dar merge pe mâna destinului

Chiar dacă din punctul ei de vedere este mulțumită cu această formulă de trei: ea, Marian și fiul lor, Andrei, Octavia ne-a mărturisit că în eventualitatea cazului în care Dumnezeu are alte planuri cu ei, nu va face nimic să împiedice venirea pe lume a unui alt bebeluș în familie. „În același timp știu foarte bine că ce ne e scris în frunte ne e pus, așa că indiferent de ceea ce spun eu astăzi, viitorul meu e scris, așa că, dacă într-o zi va trebui să mai vină un frățior sau o surioară, se va întâmpla”, a mai spus soția lui Marian Ionescu.

VIDEO: Cosmin Nistor