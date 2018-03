Octavia Geamănu e învinețită aproape zilnic de băiețelul ei, Andrei, care are 1 an și 3 luni. A povestit asta amuzată, pe blogul ei, atrăgându-ne atenția că dacă o vedem vreodată cu ochiul umflat la Observator, bine ar fi să nu-l bănuim pe soțul ei, Marian, că e nevinovat.

Octavia, care este căsătorită cu Marian Ionescu, liderul trupei Direcția 5, de trei ani, a vorbit cu umor despre viața de mamă și despre cât de… somn îi e când are copil!

“Mai în glumă, da’ parcă mai mult în serios, le zic prietenelor mele care vor copii să-l ia pe Andrei o săptămâna, de proba. Zi și noapte. Le ofer unul dintre cele mai bune «exemplare» în materie de bebeluși/copii, concluzie trasă după ce am văzut cum stă treaba și pe la case mai mari.

Faza e că tot ce ți se spune despre perioada asta – în care ai un copil – e: «E greu, dar e foarte frumos»!

Nu, pe bune?! Vă rog! Fiți mai explicite atunci când spuneți «greu» cu zâmbetul pe buze. Scriu aceste rânduri – cu zâmbetul pe buze, desigur – de pe marginea marginii patului, pe telefon, cu luminozitatea reglată la minimum, la 05.17 in the morning! Restul patului de 2/2 e ocupat de Andrei, care n-are 1 m! Cândva dormeam pe diagonală, pe 7 perne. Acum am o pernuță și-un colțișor minuscul din pilota, pus pe-un picior. (…) Sunt ca-n cazemată, blindată cu perne în zona capului, sânilor, abdomenului, pentru că vreau să mă trezesc – dacă mai apuc să adorm vreodată în viață asta – fără să fiu vânătă. Când îmi da Andrei un șut, un cap, e jale! De obicei se întâmplă vinerea, că să arăt senzațional sâmbătă dimineață la 6, când sunt la Observator.

Săptămâna trecută, scurt exemplu, și-a manifestat dragostea dându-mi un cap în gât. M-a anesteziat. Nici măcar nu m-am mai putut uită în jos, atât de tare îmi zvâcneau tamplele. Îmi țiuiau urechile, mă durea capul, dacă mă strigă cineva trebuia să mă întorc cu tot corpul. M-a salvat un Ketonal. (…) Pauză. Tocmai mi-am luat un picior în rinichi. Ce neispirata sunt! Cum aș putea să dorm cu spatele!?”.

În ciua acestor mici… neplăceri, Octavia Geamănu se gândește să mai facă un bebe. Ceva mai încolo, desigur… Deocamdată, au suficient de lucru cu Andrei, care dă peste cap și viața mamei lui, dar și programul trupei tatălui său, Direcția 5.

