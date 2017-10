Olga Tudorache a murit miercuri, la 88 de ani. Medicul Monica Pop, o apropiată a actriței, a spus despre aceasta că „a fost un om de mare valoare morală și profesională”.

„Deși părea dură, era un om timid și bun la suflet. Actrița Olga Tudorache a fost un om de mare valoare morală și profesională, care a avut o viață frumoasă, a preferat viața discretă și, deși părea dură, era un om timid și bun la suflet, a declarat, pentru Libertatea, medicul Monica Pop, o apropiată a actriței Olga Tudorache.

Olga Tudorache a murit în noaptea de marți spre miercuri, la Spitalul Elias din Capitală, unde era internată de 10 zile. Medicul Monica Pop povestește că, în 9 octombrie, ea a fost cea care a chemat ambulanța să vină la locuința actriței Olga Tudorache, după ce a văzut cât de rău se simte.

”Când am ajuns la dânsa și am văzut cât îi este de rău, am sunat imediat la doctorița Alis Grasu. I-am spus atât: «Îi este rău marii actrițe, marii doamne a scenei românești, Olga Tudorache! I-am spus și diagnosticul. Nu am sfârșit bine, mi-a cerut adresa și în trei minute, cred, o mașină era deja la ea. A fost extraordinară doamna Grasu”, spune Monica Pop.

Olga Tudorache nu a vrut să fie dusă la spital, spunând că dacă îi va veni timpul să plece din această lume, pe care a iubit o foarte mult, și-ar fi dorit să plece din casa ei.

”Când s-a decis transportul la spital, mi-a zis: «Nu vreau, mamă! Mamă, acolo sunt oameni străini, mamă!”, mai povestește Monica Pop, apropiată a artistei. Monica Pop spune că băiatul actriței Olga Tudorache a fost lângă mama sa permanent.

”Am încercat ca și la spital să fie între apropiați, și nu printre străini, cum se temea ea. Mai mult, și in spital, toată lumea o iubea și și-ar fi dorit să mai învingă încă o dată boala, așa cum a făcut-o de mai multe ori. Nu s-a mai putut, iar astă noapte a plecat la cer. Dumnezeu să o odihnească în pace!”, a mai spus Monica Pop. Medicul a mai povestit că în 11 octombrie, când a fost ziua de naștere a actriței Olga Tudorache, au mers să o felicite, la Spitalul Elias, Adriana Șchiopu, Carmen Tănase, Tamara Crețulescu, Rodica Negrea și mulți alți prieteni, cu care a râs și a glumit.

”Luni (9 octombrie, n.r.) a început tratamentul și era mai bine. Miercuri era ziua domniei sale de naștere. Era o zi mai specială și parcă se simțea mai bine. Încă de dimineață, prietenii au venit la spital. Prima a fost Adriana Șchiopu. Ea a rămas toata ziua, nu s-a miscat de lângă Olga Tudorache. Au venit apoi, pe rând, Carmen Tănase, Tamara Crețulescu, Rodica Negrea și mulți alți prieteni. Am râs, am glumit, pentru că nu am vrut să credem că aniversarea celor 88 de ani pe care îi împlinea miercuri ar putea fi și ultima”, a povestit medicul.

Monica Pop a mai spus că Olga Tudorache avea probleme de sănătate de mai mulți ani. ”Îmi amintesc că, în urma cu cinci ani, a făcut un AVC pe scenă, în plin spectacol. S-a suspendat spectacolul, pe Olga au dus-o la spital, dar spectatorii au rămas în picioare și au aplaudat 20 de minute continuu”, mai spune medicul.

Olga Tudorache a murit la vârsta de 88 de ani. Actrița era internată din data 9 octombrie la Spitalul Elias, unde a fost dusă cu o ambulanță, după ce a leșinat în locuința sa. Actrița a rămas de atunci internată, fiind supusă mai multor investigații pentru evaluarea stării de sănătate.