Omid Ghannadi de la „Visuri la cheie”, probleme cu banca. „În continuare să conteze locul în care te-ai născut”

Omid Ghannadi, unul dintre arhitecții de la emisiunea „Visuri la cheie”, de la Pro TV, se află într-o situație neplăcută din cauza unei bănci.

Omid Ghannadi este cunoscut publicului din România drept personajul exotic de la emisiunea „Visuri la cheie”, difuzată de Pro TV.

Arhitectul de origine iraniană, stabilit în România, a trecut printr-o situație extrem de neplăcută chiar înainte de Crăciun, când contul i-a fost blocat de o bancă pe motive… halucinante.

„De dimineață asta am sesizat autoritățile competențe și am depus plângere împotriva… Am luat această hotărâre nu sub impulsul momentului, dar după un timp de gândire și calcule pragmatice și morale. Sunt de părere că lucrurile de mai jos ar trebui să ajungă la urechea tuturor până să înțelegă toată lumea că puterea și dimensiunea unei firme nu echivalează cu abuzul. Succesul unei afaceri este strâns legat de ceea ce facem și vorbim zi de zi cu ai noștri clienți. Îi învinuiesc pe cei de la… pentru abuz unde eu am simțit că veniturile mei sunt sustrase , furate din contul pe care îl dețin în mod licit, dar și pentru discriminarea unui cetățean român, a unui client de bună credința.



Capitolul I



În data de 12.12.2017 am deschis un cont pentru o societate comercială unde asociații suntem eu și soția mea. Am ales banca… fiindu-mi recomandată de toți prietenii și mai ales având și eu un cont personal la ei de câțiva ani. Am fost mereu mulțumit de serviciile lor, până săptămâna trecută când a început spectacolul. Pe data de 20.12.2017 am primit un email de la bancă care mă anunța că din dosarul contului firmei lipsește o declarație și că sunt rugat să contactez agenția pentru a completă acel dosar. Pe data de 21.12.2017 am contactat-o pe doamna cu care discutasem la deschiderea contului și am rugat-o să îmi spună dacă este necesar să mă deplasez la ei. Dânsa mi-a spus că într-adevăr a văzut mailul și că a cerut lămuriri, dar încă nu are niciun răspuns. Tot dânsa a precizat că îndată ce primește un răspuns mă va contacta să rezolvăm situația.

Seara, câteva ore mai târziu, m-am dus la supermarket pentru câteva cumpărături, de exemplu lapte și iaurt pentru copilul meu. La casierie am încercat să plătesc cu cardul din contul meu PERSONAL dar tranzacția îmi era refuzată de fiecare dată. Din fericire aveam un alt cont la o altă bancă de unde am putut retrage suma ca să plătesc cumpărăturile. Când am ajuns acasă am încercat să fac un transfer, nereușit, folosind Homebanking unde toate conturile îmi apăreau că fiind active. În schimb transferul îmi era refuzat de fiecare dată.



În dimineața zilei de 22.12.2017 o contactez pe doamna de la bancă spunându-i că este posibil să fie o problemă cu contul meu PERSONAL. Dânsa a spus că va reveni cu mai multe informații și asta a și făcut! Informații de altfel care m-au surprins teribil. Dânsa mi-a explicat că datorită lipsei acelei declarații de care eu încă nu fusesem informat, mi-a fost blocat și contul personal. Cu cea mai mare curiozitate o întreb pe doamnă despre ce declarație este vorba. Dânsa îmi răspunde că având în vedere că sunt născut în IRAN ar trebui să depun o declarație în care să precizez țara în care am domiciliul. A se nota că la deschiderea contului eu am depus și o copie după buletinul meu unde scrie clar că domiciliul meu este în România respectiv în BUCUREȘTI.

Simțindu-mă nepuntincios de a rezolva problema prin telefon m-am deplasat la bancă că să văd cum pot să reintru în posesia bunurilor mele personale. O declarație s-a transformat în două. De la confirmarea domiciliului am ajuns la întrebarea dacă dețin o reședință în Iran sau nu. M-am simțit că în fața unui procuror care nu este de partea mea! M-am simțit șantajat că dacă nu semnez acele documente, cel puțin în perioada Crăciunului, nu voi avea acces la contul meu personal, așa că le-am semnat. Am spus și doamnei că abia aștept să îmi schimb banca imediat după perioada asta de vacanță. Dânsa îmi tot repeta că această situație este datorită țării în care m-am născut! Cert este că în acea vizită mi-am schimbat culoarea de multe ori și cred că este ușor de înțeles sentimentul pentru oricine.



Capitolul II

Sâmbătă pe 24.12.2017 Ajunul Crăciunului, tocmai mă trezisem din somnul de după-masă împreună cu băiețelului meu. Primesc un sms de la… în care mi se aduce la cunoștință faptul că în continuare îmi lipsesc documente din dosar și că ei sunt NEVOIȚI să îmi blocheze contul. Era Ajunul Crăciunului și oricum era ora 17:00 și în afară să îmi încerc norocul cu un telefon altceva nu îmi venea în minte. Am sunat la doamna Maria, robotul…, și am așteptat să ajung la o persoană care să aibă capacitatea de a înțelege problema mea. Până și eu mă simțeam depășit de situație. După câteva minute de așteptare îmi răspunde o doamnă căreia i-am explicat exact cele de mai sus.

Dânsa verifică situația și îmi spune că contul firmei (unde inițial lipsea aceea declarație) pare să fie în regulă în schimb contul meu personal este blocat. O întreb politicos pe doamnă de ce. Dânsa după câteva butonări îmi spune că datele clientului nu sunt actualizate. Am explicat încă o dată că fusesem la sediul băncii cu câteva zile în urmă și că actualizasem toate datele și că oricum nimeni nu m-a anunțat faptul că aș avea datele neactualizate. Am rugat-o, tot politicos, să îmi deblocheze contul. M-a rugat să aștept la telefon și după câteva minute bune mi-a transmis sec că asta este și că contul meu va rămâne blocat cel puțin până miercuri.

După ce am început să fac “circ” îmi spune tot dânsa că dacă vreau mă poate ajută cu ceva. Ajutorul asta părea să vină ca un cadou de Crăciun. Îmi spune că mă poate ajuta să îmi deblocheze contul pentru o periodă de timp limitat în care eu repede, repede să mă duc și să îmi retrag toți banii și apoi să îl blocheze la loc. Am rugat-o doar să nu mai repete cuvântul ajutat!



Morală



Este un sentiment absolut îngrozitor ca după obținerea cetățeniei unei țări, în continuare să conteze locul în care te ai născut!”, a povestit Omid Ghannadi, arhitectul de la show-ul „Visuri la cheie”.