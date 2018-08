Ozana Barabancea dă cărțile pe față despre operațiile sale. „Eram certată cu oamenii care îmi spuneau că sunt grasă”

Într-un interviu pentru adevarul.ro, Ozana Barabancea a explicat foarte clar care sunt operațiile la care a recurs și ce intervenții estetice intenționează să-și mai facă pentru a arăta și a se simți cât mai bine.

„Am deja mai multe operaţii făcute. Mi-am făcut acum un lifting circular, mi-am pus propria grăsime de pe şolduri în fese. Mi-am făcut şi blefaroplastie la ochi, urmează să-mi fac sânii şi coapsele interne. Este o operaţie care necesită răbdare, curaj şi un ţel. Ştii că vei fi foarte frumoasă şi atunci suporţi orice impediment, dar accentul îl pun pe rezultat. N-am ştiut iniţial că operaţia va dura cinci ore, că vor fi nouă oameni în echipă, n-am ştiut că vor fi 5 doctori şi 4 anestezişti. Eu am un respect enorm pentru toate echipele astea de doctori. Eu compar aceste operaţii cu un spectacol dirijat de medicul principal. Mi se pare un lucru laborios, o responsabilitate extraordinară şi ar trebui ca astfel de oameni să fie respectaţi în societate şi ajutaţi de stat pentru a-şi face meseria. Să fie respectaţi, cunoscuţi, să se vorbească despre ei şi să fie lăsaţi să salveze oameni. Medicina nu este nimic altceva decât un ajutor de la Dumenzeu de a trăi frumos”, a declarat vedeta.

„Decizia a fost grea. Am văzut tot felul de clinici, m-am dus, am verificat, nici nu mai voiam să fac operaţia, la un moment dat. Sincer, când eşti obez după 45 de ani, astea sunt visuri că putem slăbi. Nu se poate. Ai ajuns la bisturiu şi abia atunci te disciplinezi. Pentru că asta face această operaţie, te disciplinează. Ai călcat pe bec, poţi să mori. Dar nu vrei să mori, aşa că vei avea trei mese pe zi, vei fi cuminte, te vei concentra la masă, să mănânci cu două mâini pe farfurie. Degeaba am slăbit eu acum şi sunt sexy balamuc, dacă peste două luni o să mănânc alandala, pot s-o iau la vale imediat. Adică operaţia asta îţi dă o şansă. Dar trebuie să ţii de ea cu două mâini. Nu este o fiţă, este o necesitate pentru a putea trăi decent. A, bineînţeles că-ţi ia mulţi ani din vârstă şi de la 50 pari de 30. Dar trebuie să fii cuminte, să fii disciplinat, să mănânci puţin, să mesteci alimentele şi să te bucuri de mâncare şi să bei foarte multă apă”, a adăugat Ozana Barabancea.

Întrebată despre problemele pe care le-a avut din cauza greutății, artista a mărturisit:

„Mă durea genunchiul. Gâfâiam după doi paşi. Eram nervoasă, mă certam cu toată lumea. Eu nu le-am invidiat niciodată pe femeile slabe, să ştii. Dar mă uit acum urât la grase. E totul de la cap, totul porneşte de aici. Eram certată cu oamenii care-mi spuneau că sunt grasă. Şi acum zic că-s prea slabă, ca-s urâtă la faţă, că-s prea osoasă, alte şi alte comentarii. Dar pe mine m-am mulţumit şi nu regret asta”.

Ozana Barabancea este cu artistă lirică în vârstă de 49 de ani. Este cunoscută publicului telespectator și din postura de jurat la emisiunea „Te cunosc de undeva', de la Antena 1. În ultima perioadă de timp, Ozana Barabancea a slăbit spectaculos după ce și-a făcut o operație de micșorare a stomacului.

