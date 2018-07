Ozana Barabancea, enervată la culme. “N-am să tolerez proasta creștere și mitocănia”

Ozana Barabancea a fost criticată pentru look-ul pe care l-a avut într-o fotografie pe care a postat-o recent pe contul său de socializare.

Enervată de comentariile unora dintre internauți, Ozana Barabancea a răbufnit.

“Ce nație suntem? Mi am pus o poză mai nereușită și ați luat foc ! Comentați jignind, vă exprimați urât , îmi scrieți în privat și mă luați la șuturi de parcă am făcut o lovitură de stat și nu știam! Bine că aflu de la voi, cei fără de păcat, frumoșilor, deștepților , carismaticilor, veșnic câștigătorilor, olimpicilor, matematicienilo , artiștilor, mult prea smeriților ce sunteți!

Chiar așa! Am făcut o poză nașpa! Bine că a fost doar o poză. Bine că n-am dat foc Casei Poporului, bine că sunt eu nașpa și voi sunteți imaculaț .

Facebook-ul este o plajă pentru a ne spune părerea… dar controlați-vă agresivitatea verbală, fraților, că nu ne tragem nici de șireturi, nu mergem nici la același duhovnic, nu călătorim împreună în tren, nu facem schimb de haine, nu împărțim pungă cu pufuleți, nu ne mirosim șosetele. Dacă am greșit postând vreo poză nereușită, ce v-a trezit sentimente josnice, îmi cer scuze ! Promit să nu mai fac! Vai, dar am să veghez toată noaptea cerând inspirație divină să vă fac pe plac! Să nu cumva să vă mai supăr, pe voi, cei care doar mă urmăriți ca să mă “înghesuiți la colț “ca pe corigenta clasei !

Dar n-am să tolerez proasta creștere și mitocănia! Azi am șters peste 100 de persoane! Am timp! Mai bine puțini și buni decât mulți și proști!

Exchiuzmaifrenci!”, a spus Ozana Barabancea în mediul online.



“De ce v-ati suparat așa pentru o poză nereușită? Așa grav este că mi-am facut o poza mai … altfel? Începeti să vă dați toți cu părerea, să faceți conferintă, să puneți în discutia Senatului poza cu buzele și rujul meu? Ce duminică urâtă aveți!”, le-a mai spus ea internauților.

“Am pus o amărâtă de poză! Și ați luat foc de parcă aș fi concurat la Miss Univers. Sunteți penibili cu toții! Ia, hai, virati la dreapta … pe alta pagină!”, a mai spus vedeta.

Ozana Barabancea este cu artistă lirică în vârstă de 49 de ani. Este cunoscută publicului telespectator și din postura de jurat la emisiunea “Te cunosc de undeva”, de la Antena 1. În ultima perioadă de timp, Ozana Barabancea a slăbit spectaculos după ce și-a făcut o operație de micșorare a stomacului.

Citește și: Ce spun despre tine lucrurile pe care le pui pe Facebook. Psihologul Libertatea: “Cine postează zilnic caută atenție și admirație”