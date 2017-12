Pățaniile lui Fuego înaintea concertelor de iarnă. A trecut prin multe

Fuego a mărturisit că a avut parte de numeroase experiențe neplăcute în prejma spectacolelor pe care le-a ținut în preajma sărbătorilor de iarnă.

Fuego, care anul acesta în august și-a aniversat ziua de naștere, este unul dintre cei mai îndrăgiți și apreciați artiștin din țara noastră.

Spectacolele sale, în special cele de colinde pe care artistul, pe numele său real Paul Surugiu, le susține în preajma sărbătorilor de iarnă sunt așteptate cu sufletul la gură de fani.

Într-un interviu pe care l-a acordat pentru Formula A, Fuego, care va cânta alături de Horia Brenciu în spectacolul de Crăciun, a dezvăluit că a avut numeroase pățanii înaintea show-urilor susținute în perioada sărbătorilor de iarnă.

„Turneele mele de sărbători au de­ve­nit o tradi­ţie. Încerc me­reu să fiu diferit, să vin cu noutăţi şi să suprind prin repertoriu, prin punerea în scenă, prin ţinute.

În 11 ani, am strâns o mulţime de amintiri şi mi-ar trebui o zi întreagă să le po­ves­tesc! Am rămas şi pe dru­muri, înzăpeziţi, am făcut şi accidente, am trăit ex­perienţe de ger, la pro­priu, în săli de con­cert, am cu­noscut oameni minu­naţi, am rămas fără cu­rent, fără decoruri, ne-au spart maşina şi multe alte­le!

E o în­treagă epopee să te aventurezi în miezul iernii prin ţară! Dar nimic nu-ţi poate sta împotrivă, ştiind că sălile vor fi pline! Plus că sen­zaţia mea de pe scenă, în faţa publicului, e aceea a unui soi de lumină, pe care reuşesc să o transmit cântând!

Pe scenă am un singur ţel: acela de a face oamenii fericiţi! Aşadar, anul acesta, am un ma­ra­ton, ca niciodată, de 25 de oraşe, pornind de pe 4 de­cembrie şi terminând pe data de 25, cu spec­ta­colul de gală, de la Teatrul Na­ţional din Bucureşti, unde am mai mulţi invitaţi spe­ciali”, a declarat Fuego.