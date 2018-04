Paul Surugiu (FUEGO) aruncă bomba! Ce n-ar face artistul nicodată?

Fuego este într-o continuă activitate și se pare că este unul dintre cei mai de succes artiști independenți din România, având săli pline, popularitate și numeroase discuții în jurul numelui său. Recent, artistul ne-a declarat că niciodată nu ar putea renunța la muzică, pentru că efectiv altceva nu ar reuși să facă cu aceeași dăruire și profesionalism. Mai mult decât atât, artistul a mărturisit, în exclusivitate pentru Libertatea, că nu va accepta niciodată compromisuri în cariera sa, doar pentru a fi pe radiouri sau în topurile industriei comercial. Și iată că e o decizie bună, reușind de douăzeci de ani, cu genul său, să se mențină printre preferințe și să vândă pe toate categoriile de public, numele său stârnind interes. Iată că în luna mai, la cererea publicului, Fuego pornește iarăși la drum prin țară, cu partea a doua a super producției „TU EȘTI PRIMĂVARA MEA!”, de data aceasta în mai multe orașe, partenerul principal al turneului fiind COTNARI.

Acest proiect ambițios, își propune un lucru admirabil, acela de a dovedi că muzica ușoară românească, ca gen complex, are elite și șlagăre superbe, care trăiesc și vor trăi mereu, reușind să supraviețuiască. Este vorba despre un turneu admirabil, jucat în 17 orașe sold-out, un omagiu adus artei, în care se vor cânta cele mai frumoase hituri, rememorând imaginea marilor noștri artiști, Fuego avându-le alături de el pe marile doamne ale scenei românești, Stela Enache și Marina Florea. Spectacolul se vrea a fi o reînnoire a sentimentelor, în care veți fi purtați pe valurile muzicii de calitate, de la șlagăre celebre până la cele ale lui Fuego, ori piese noi, realizate special pentru această sărbătoare! Totodată, pe 24 mai, Fuego va realiza o nouă expoziție, spectaculoasă, într-un bal al artelor, la Brașov, cu super proiectul său AT BY FUEGO – “CHEMAREA DRAGOSTEI”.

„Cred că muzica ușoară românească mai poate supraviețui, chiar dacă toată industria vrea îngropat acest gen cu orice preț. Și știți de ce? Pentru că oamenii îl vor, pentru că publicul are nevoie de melodicitate, de vers special și de un sens pe care-l poți duce mai departe. Omagiul adus de mine acestui gen nu e deloc nostalgie, e doar un fel de a spune că se mai poate și ca nu trebuie să aruncăm la coș ce e frumos. Am pregătit nenumărate surprize cu cele două invitate ale mele, momente de colecție, cântece memorabile și cele mai frumoase și iubite refrene, așa că nu-i de ratat!” (Paul Surugiu)

13 MAI – BOTOȘANI, CASA SINDICATELOR, ORA 19.00

14 MAI – SUCEAVA, CASA SINDICATELOR, ORA 19.00

15 MAI – GURA HUMORULUI, CENTRUL CULTURAL, ORA 19.00

16 MAI – FĂLTICENI , CENTRUL CULTURAL, ORA 19.00

17 MAI – BUHUȘI, CENTRUL CULTURAL, ORA 19.00

18 MAI – PIATRA NEAMȚ, CINEMA DACIA, ORA 19.00

19 MAI – ROMAN, CASA DE CULTURA, ORA 18.00

20 MAI – GALAȚI, TEATRUL MUZICAL “NAE LEONARD”, GRĂDINA DE VARA, ORA 18.00

21 MAI – VASLUI, CASA DE CULTURA, ORA 19.00

27 MAI – TÂRGU JIU, CINEMA “SERGIU NICOLAESCU”, ORA 16.00 – BILETE ONLINE PE STARTICKETS sau la CASA DE BILETE A SĂLII

27 MAI – CRAIOVA, FILARMONICA OLTENIA, ORA 20.00 – BILETE ONLINE PE STARTICKETS sau la CASA DE BILETE A SĂLII

28 MAI – LUGOJ, CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR, ORA 17.00 – BILETE ONLINE PE STARTICKETS sau la CASA DE BILETE A SĂLII

28 MAI – TIMIȘOARA, OPERA NAȚIONALĂ, ORA 20.00 – BILETE ONLINE PE STARTICKETS sau la CASA DE BILETE A SĂLII

29 MAI – BEIUȘ, CASA DE CULTURA, ORA 17.00 – BILETE ONLINE PE STARTICKETS sau la CASA DE BILETE A SĂLII

29 MAI – ORADEA, CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR, ORA 20.00 – BILETE ONLINE PE STARTICKETS, BLT.RO sau la CASA DE BILETE A SĂLII

30 MAI – CAREI, TEATRUL MUNICIPAL, ORA 17.00 – BILETE ONLINE PE STARTICKETS sau la CASA DE BILETE A SĂLII

30 MAI – SATU MARE, CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR, ORA 20.00 – BILETE ONLINE PE STARTICKETS sau la CASA DE BILETE A SĂLII

31 MAI – BAIA MARE, CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR, ORA 20.00 – BILETE ONLINE PE STARTICKETS sau la CASA DE BILETE A SĂLII

Telefon pentru informații 0746774204 sau 0748977521. Detalii pe Facebook – Paul Surugiu-Fuego Official sau pe www.artbyfuego.ro!