Paula Seling lansează „Steaua răsare”. Duet cu ea însăși | VIDEO

Și, pentru prima dată, melodia beneficiază și de o variantă în limbă engleză, făcută de Adina Nelu, pentru a putea fi cântată de oricine.

„Ideea piesei a pornit de la dorința mea de a face un duet cu o foarte mare soprană româncă pe care o admir și o iubesc, însă, din păcate, domnia sa nu a putut să-și modifice programul încărcat de sărbători pentru a înregistra, chiar dacă i-a plăcut piesa foarte mult. Așa că a trebuit să fac duet cu mine însămi pentru a lansa piesa anul acesta.

Piesa este extrem de complexă și este prima mea lucrare concepută special pentru voce, cor și orchestră, piese la care am scris în proporție de 90% partitura pentru fiecare instrument și pentru fiecare voce. Am dorit mult să aplic, în acest cântec, ce am învățat în cei patru ani de compoziție la conservator și pot să recunosc cu mâna pe inimă că în urmă cu cinci ani nu aș fi înțeles cum se scrie o asemenea piesă.

Le mulțumesc lui Andrei Tudor, Emanuel Nastasie, Cristian Faur (el a făcut și mix și master) pentru toată contribuția la scrierea și executarea partiturii de orchestră, mulțumesc unei părti din Orchestra Simfonică București, pentru inregistrări, lui Liviu Elecheș în al cărui studio au fost făcute inregistrările, lui Radu Bucura pentru regie și montaj și întregul suport și tuturor celor implicați. Clipul a fost filmat în Teatrul Municipal din Focșani, mulțumiri speciale K1 Project, Radu Fornea și echipei sale, pentru toată contribuția în realizarea videoclipului”, spune Paula Seling.

