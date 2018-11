Pentru cine și-a luat un pumn în față Călin Geambașu. „Nu-mi pare rău deloc, mai ales că am și ripostat”

Pe când avea 18 ani, Călin Geambașu a fost lovit de tatăl său pentru că asculta muzica regretatului rocker Freddie Mercury.

„Pentru EL mi-a dat cu pumnul în față NERO (tata) când aveam deja 18 ani, dar nu îmi pare rău deloc, mai ales că am și ripostat. Am învățat de la Freddie mai multe decât am putut culege o viață întreagă de la ăla care nu are măcar o creație care să rămână în urma lui, nu știe să facă nimic în studio mai mult decât să aprindă lumina, dar se crede „maestru”…

Mai rău îmi pare că am ales să rămân în continuare la ei, în condițiile în care aveam opțiuni multiple. Le-am rămas alături fiindcă nu avea cine să le muncească zilnic gratis în studio și deja începuse perioada foamei și a playback-ului pentru Petre Geambașu. Încă din ’92. Instrumentele lipsă de pe scenă erau degetele mele de adolescent, la acea vreme.

Voi veni pe acest subiect, pe larg, și voi face publică o înregistrare în care NERO recunoaște că vroia să se SINUCIDĂ după gestul agresiv la adresa mea însoțit de riposta mea. Atât de „echilibrat” era omul încă de pe atunci. Motivul invocat? Să nu ajung vreun „exaltat pe scenă” ca Freddie… Avem REC, cu el povestind exact aceste lucruri.

Până atunci, LOVE QUEEN! ?”, a detaliat Călin geambașu în mediul online.

„Fix în acel moment, în dormitorul meu se afla Prima Balerină a Operei Române, Cristina Uta, Pisa, iubita mea cu care eram din anul 1992 și alături de care am avut o relație de 7-8 ani”, a mai spus artistul.



Freddie Mercury a fost un muzician, compozitor și textier britanic, cunoscut ca lider al formației britanice de muzică rock Queen. Mercury a fost recunoscut pentru calitățile vocale remarcabile de tenor și pentru prestațiile live. În calitate de compozitor, este autorul multor hituri internaționale, printre care Killer Queen, Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, We Are the Champions și Little Thing Called Love. Acesta a încetat din viață în data de 24 noiembrie 1991, la vârsta de 45 de ani.

Citește și: Salariile de lux din radioul public, ținute la secret. Libertatea a încercat să afle dacă șeful SRR câștigă 7.000 de euro pe lună. „Măcar să ne fi zis felicitări, să scrieți și lucruri bune”