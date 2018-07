Libertatea: Azi ești bun de cinste. Care-i obiceiul, de ziua ta, petreci în familie, ieși cu prietenii în oraș, faci chef mare?

Pepe: Mi-am sărbătorit ziua în toate felurile posibile. Și în cadru restrâns, doar cu familia, și cu 200-300 de invitați, si doar între băieți, și în străinătate. Anul acesta însă muncesc de ziua mea, jurizez copiii de la Next Star', avem filmare. E o variantă nouă în care îmi sărbătoresc ziua de naștere. Nu va exista o petrecere. E diferit față de ceilalți ani. Diferit va fi de ziua mea și la anul, pentru că deja am programat un concert chiar pe 20 iulie 2019! Cineva a venit și m-a rugat să cânt la nunta copiilor lui, la Suceava, pentru că asta e marea lor dorință. I-am explicat omului că e ziua mea, că nu pot veni, dar atât m-a rugat, cu lacrimi în ochi, că până la urmă am cedat. Și nu, nu am acceptat un onorariu mai mare decât cel pe care îl percep pentru astfel de evenimente. (râde)

Care dintre vedetele cu care ești prieten sunt primele care te sună să-ți spună La mulți ani', de obicei?

Suntem câțiva, Andra, Vârciu, Seleși, o mână de oameni care ne știm zilele de naștere. Dar n-am pretenția să fiu sunat mereu, fiecare are concerte, proiecte. Dacă vreunul se ia cu treaba și nu mă sună, nu e nici o problemă, pentru că eu știu că acești oameni mă iubesc.

Prietenii nu se încumetă să îi facă farse. Ei știu că dacă fac ceva, le-o întorc'

Împlinești 39, mai ai doar un an până să schimbi prefixul… Ce dorințe ai?

În primul rând, îmi doresc să fiu sănătos, ca să îmi văd copiii mari, fericiți și realizați. Și să mă bucur de ei. În rest, cred că am făcut tot ce mi-am propus. Bineînțeles că era loc de mai bine. Întotdeauna este. Dar cel mai important este că am făcut lucruri frumoase, că sunt sănătos, realizat și împlinit.

Care sunt cele mai amuzante cadouri primite de ziua ta de-a lungul timpului? Și ce ți-ai dori să primești acum?

Nu vreau să vă spun, sunt primite de la prieteni, nu sunt de explicat aici (râde), pentru că mai citesc și copiii. Dar să știți că am prieteni glumeți, începând cu Jean de la Craiova și terminând cu Liviu Vârciu…

Material, îmi pot cumpăra singur tot ce vreau, așa că nu am dorințe de acest gen. Îmi doresc doar dragoste, respect, recunoștință și prietenie. Dragostea oamenilor e cea mai importantă. Și sinceritatea lor.

S-a întâmplat să-ți facă prietenii farse de ziua ta?

Farse nu, pentru că prietenii mă cunosc foarte bine. Ei știu că dacă fac ceva, le-o întorc. Dacă ei îmi fac un cadou, eu li-l întorc înzecit, dacă îmi fac ceva jenant, îi nenorocesc. (râde)

Cum îți imaginezi ziua de naștere ideală?

Alături de oamenii care mă iubesc cu adevărat. Am trecut prin perioade în care îmi serbam ziua cu toată lumea și nu știu câți dintre cei care se aflau la petrecerile acelea țineau la mine cu adevărat. Acum, cel mai fericit aș fi să sufle copiii în tortul meu.

Unul dintre bunici a murit chiar de ziua mea… Am avut și astfel de aniversări'

Îți amintești de aniversările din copilărie și adolescență? Cum erau, ce amintiri ai de atunci?

Îmi amintesc de bunicii care îmi organizau zilele de naștere, când eram mai micuț. Însă, mult mai târziu, când deja devenisem cunoscut, unul dintre bunicii mei a murit chiar de ziua mea… Așadar, am avut și astfel de aniversări. Revenind, de pe la 14-15 ani, am început să dau bairam, cu sandvișuri și disco-ball, globulețul acela care se rotea în mijlocul camerei.

Povestește-ne cea mai trăsnită petrecere de ziua ta…

Fiecare petrecere a avut farmecul ei. O zi memorabilă a fost, de exemplu, acum șapte ani, când petrecerea s-a desfășurat în Otopeni, pe malul unei piscine. A fost ceva senzațional. Aveam impresia că tot Bucureștiul a venit acolo! La un moment dat, toată lumea era în piscină! O altă zi de naștere memorabilă a fost chiar nunta mea, pentru că m-am căsătorit chiar pe 20 iulie. Ziua în care m-am căsătorit n-o s-o uit niciodată.

Obișnuiești să cânți la petrecerile tale?

Dacă mă distrez la o petrecere, orice petrecere, nu doar a mea, cânt de bunăvoie, pentru că nu mă pot abține. Dar dacă mi se cere și eu nu vreau, nu cânt, ba poate și plec de la petrecerea aceea. De mine depinde. Însă dacă eu mă distrez, nu mai cântă nimeni de mine… (râde)

În afară de filmările Next Star', ce mai ai în agendă peste vară?

Sunt în discuții pentru un proiect măreț, pe care mi l-am dorit toată viața. Sper din tot sufletul să se realizeze. Deocamdată, nu vă pot spune despre ce este vorba.

